La previa | El Villarreal B, obligado a ganar y a esperar noticias de Andorra

El de esta tarde-noche (20.30 horas) será el último partido que dispute el Villarreal B ante su afición e, independientemente del desenlace final de esta campaña en la fase de ascenso, el equipo de Miguel Álvarez se merece más que nunca que las gradas del Mini Estadi estén más repletas, para que ese aliento tan importante que emite la grada empuje a la escuadra vila-realense en un partido muy importante... que puede ser decisivo. Además, el empate le puede servir a la Balompédica Linense, y eso complicaría más la suma de los tres puntos.

Es un partido que se tiene que ganar y, además, estar pendiente de lo que ocurre a bastantes kilómetros de Vila-real, en concreto en Andorra. Allí, el equipo del Principat, líder y con dos puntos de ventaja sobre el Villarreal B, recibe al descendido UCAM Murcia. El empate o la victoria de los visitantes, unido al triunfo del filial groguet, dejaría a la escuadra amarilla en el primer puesto de la tabla y dependiendo de sí mismo para lograr el ascenso por la vía rápida, quedando por disputarse la última jornada, el próximo sábado.

La fórmula

Hay que ir partido a partido. No encajar y adelantarse en el marcador; cuanto antes se pueda cerrar el marcador, mucho mejor. Luego, pues a no perder los nervios. Posiblemente para el último encuentro de la liga regular en el campo del Atlético Sanluqueño harán falta todos los efectivos para ganar, por lo que los futbolistas que están apercibidos de sanción no deberían forzar la amonestación para poder descansar en la última jornada.

A nivel deportivo, el Villarreal B pierde para este encuentro al centrocampista Sergio Lozano (ausencia muy importante), por sanción, mientras que por lesión se quedará fuera el mediocentro Ramón Bueno. La tercera ausencia podría ser el delantero senegalés Nicola Jackson, si vuelve a ser citado por Unai Emery para el partido en el campo del Barcelona. La nota positiva será el regreso del delantero granadino Diego Collado, así como la recuperación de sus molestias de Adrián de la Fuente, Ahn June y Juan Carlos Arana. El Linense, por su parte, recupera a los sancionados Víctor Mena y Nico Delmonte.