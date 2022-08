Esta siendo una de las piezas claves del Villarreal CF. Tras los dos primeros partidos de LaLiga, Gero Rulli ha sido fundamental en los dos triunfos que han situado como líder al Submarino, ante Real Valladolid y Atlético de Madrid, ambos a domicilio y sin encajar gol alguno.

El guardameta argentino reconoce que "era importante sumar los tres puntos, pero sabíamos que veníamos a un campo muy complicado. Pero fuimos al Metropolitano a hacer nuestro fútbol y ganamos", expone.

El portero groguet explica cómo ha encarado el Villarreal el inicio de esta campaña. "El año pasado no arrancamos bien en LaLiga y eso luego lo pagamos. Por ello, el míster planificó una pretemporada intensa, con rivales complicado y en campos difíciles para prepararnos para este inicio tan duro con tres encuentros de visitante y creo que nos preparamos muy bien, por ello era clave comenzar ganando en Valladolid y darle continuidad venciendo al Atlético de Madrid", argumenta.

Una parada vital

Sobre la gran parada que dio la vuelta al mundo, evitando el empate, con elogios hasta de Iker Casillas, destaca que "si soy sincero, sé que hubo un par de rebotes, yo me lanzo para la izquierda, pero luego Carrasco, creo, cabecea hacia mi otro lado, y yo por el instinto que tenemos los porteros me lancé y metí la mano. Y por suerte me salió bien. Estoy feliz por ayudar a mi equipo y sobre todo por la victoria conseguida ante el Atlético".

Rulli valora el triunfo de prestigio logrado en el Metropolitano: "Ganar era importante, pero principalmente me quedo con la buena imagen del equipo y el juego desplegado en un campo difícil".

Los restos del club

En cuanto a los retos de la entidad, es claro: "Nuestro objetivo es mejorar, superarnos como equipo, seguir creciendo como institución y como club. El año pasado le dimos esa continuidad en el plano europeo, pero en LaLiga tenemos una cuenta pendiente, tras quedar dos años seguidos séptimos, y esperemos que esa cuenta pendiente se solvente y quedar en LaLiga lo más arriba posible", comenta.

"Tenemos claro que hay que ir a ganar cada partido para que al final del campeonato no tengamos que lamentarnos por lo que no hicimos", expone abiertamente.

Por último, defiende a Gerard tras su celebración. "Es el festejo que hace él, siempre dedicado a sus hijas. El que quiera lo puede buscar en cualquiera de los muchos goles que lleva metiendo las últimas temporada. Lo hace siempre, no se burla de nadie. Gerard es una buena persona y nunca faltaría al respeto", finaliza.