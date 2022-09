La crónica | Diego Collado y Fer Niño lideran una gran victoria del Villarreal B sobre el Lugo (3-1)

Tres puntos más y a preparar el siguiente partido. El Villarreal B se impuso al Lugo (3-1) haciendo gala de su atrevimiento y a su mejor pegada. Es un lujo disponer en el equipo con jugadores determinantes marcando o sin marcar, como es el caso de Fer Niño o Diego Collado --determinantes ayer: o de otros, como Alberto del Moral o Sergio Lozano.

Este filial, en casa, muerde mucho. Le marcó tres goles al Mirandés, dos al Eibar y tres a un Lugo muy conservador. Otro cantar es cuando este equipo juega a domicilio donde, por ahora, se ha mostrado excesivamente blando en las tareas defensivas.

Miguel Álvarez, ante las ausencias de los porteros Iker Álvarez y Filip Jörgensen, le dio la alternativa al experimentado Gianni Cassaró (30 años), debutante en la división de plata del fútbol español. La otra novedad en el once, respecto al que salió goleador del campo del Levante (4-1), estuvo en el centro del campo, con el regreso de Carlo Adriano, por lo que Rodrigo Alonso volvió al banquillo.

Mucho respeto en el terreno de juego. La primera media hora de partido sobró, porque no pasó nada en las dos áreas. Querer y no poder de los dos equipos en el centro del campo. Los gallegos empezaron disponiendo de mucho balón, pero no adelantaban metros hacia la portería del arquero gerundense. Al filial le tocó correr detrás del balón; hasta que, al filo de la media hora de juego, los vila-realenses empezaron a tener el esférico y a apretar a los lucenses.

A más

La monotonía de un partido que se fue animando tal y como se acercaba el descanso la rompió Fer Niño en el minuto 35. El andaluz controló a trancas y barrancas en dentro del área de Lugo, después del pase de Diego Collado, para rematar con todo por la escuadra derecha de Óscar Whalley. Imparable el golazo.

A partir de ahí llegaron los mejores minutos. En el 40’, el granadino Diego Collado tuvo en sus botas el 2-0, tras larga galopada y regatear al meta visitante; quedó muy escorado y el balón lo despejó la defensa rojiblanca. Y a falta de 30 segundos para el descanso, el Lugo marcó en un clamoroso fuera de juego. El asistente dio gol y el VAR le dejó en evidencia. El tanto no subió y llegó descanso.

Bendita reanudación

Solo pasaron cinco minutos desde que el balón se volvió a poner en juego cuando un extraordinario Diego Collado desarmó a la defensa del Lugo; cedió a Fer Niño y éste recibió una gran patada dentro del área a cargo de Manuel Louderio. Penalti y gol de Sergio Lozano desde los once metros.

Quedaban 40 minutos y tocaba ponerle los cinco sentidos al partido. El primer objetivo era evitar que el rival le marcara un gol.

El jugador que más empeño le estaba poniendo al asunto, con todos los respetos para sus compañeros, encontró justo premio en el minuto 66. Diego Collado, después de dos asistencias de gol, firmó el 3-0. Un gran gol para una gran actuación. El triunfo estaba asegurado visto lo visto. Los lucenses recortaron la ventaja en el minuto 77 por mediación de su delantero Chris Ramos, pero los tres puntos se quedaron en el Mini. De nuevo con claridad y nitidez.

FICHA TÉCNICA

Villarreal B: Gianni; Migue, De la Fuente, Fall, Esmoris; Carlo Adriano, Alberto del Moral, Sergio Lozano; Ojeda, Fer Niño y Collado.

Entrenador: Miguel Álvarez.

Cambios: Rodrigo por Carlo Adriano (min. 68), Abraham por Ojeda (min. 68), Pacheco por Fer Niño (min. 75), Haissem por Lozano (min. 75) y Liberman por Dela (min. 82).

Lugo: Whalley; Manu Loudeiro, Pirri, Neyder, Ze Ricardo; Juanpe Jiménez, Xavi Torres, Señé; Jaume Cuéllar, Chris Ramos y Baena.

Entrenador: Hernán Pérez.

Cambios: Jesús por Pirri (min. 10), Idrissa por Ze Ricardo (min. 46), Lebedenko por Baena (min. 46), Barreiro por Neyder (min. 57) y Moyano por Torres (min. 76).

Goles: 1-0. Min. 35: Fer Niño. 2-0. Min. 51: Sergio Lozano, de penalti. 3-0. Min. 66: Diego Collado. 3-1. Min. 77: Chris Ramos.

Árbitro: Guzmán Mansilla (andaluz). Amonestó a los visitantes Neyder y Manu Loudeiro. Expulsó, por doble amarilla, al visitante Chris Ramos (min. 78).

Estadio: Mini Estadi.

Entrada: 1.031 espectadores.