A principios de este mes de septiembre el exfutbolista del Villarreal Borja Valero --todavía en activo en las filas de un modesto club de Florencia, el Centro Sportivo Lebowski-- presentaba, junto al periodista italiano Benedetto Ferrara, su libro autobiográfico, donde repasa una extensa carrera profesional que comenzó hace 8 años en el filial del Real Madrid. En 'Un altro calcio' ('Otro fútbol'), el centrocampista dedica un bueno número de páginas a recordar su paso por el Villarreal, al que llegó en el verano del 2010 procedente del West Bronwich Albion de la Premier League.

Entre las muchas anécdotas que Borja Valero recuerda de su etapa 'grogueta', una es especialmente divertida y tiene a este periódico, ''Mediterráneo', como uno de sus 'actores' principales. Los otros dos, el propio Borja y su compañero en aquel entonces Joan Capdevila, recordado en el Submarino por su carácter bromista. Precisamente, Borja Valero fue una de sus principales 'víctimas'.

Borja recuerda cómo una puntuación de 'Mediterráneo' tras el Villarreal-Nápoles de la Europa League 2010-2011 provocó el troleo por parte de Capdevila, aunque al centrocampista le falla un tanto la memoria, ya que la puntuación objeto de la sorna de Capdevila no fue un "10", como apunta en su libro, sino un '11', algo que, por inhabitual, se acogió de forma sorprendente en el vestuario del Villarreal.

Así lo cuenta Borja:

"Un día pasó algo sorprendente y, tal vez, inexplicable: 'Mediterráneo', un periódico local, me puso diez en las notas. ¿Diez? Oye, quizás se podía dar a Maradona tras el gol a Inglaterra… O a alguien que marca un triplete y da cuatro asistencias. El diez nunca aparece en las notas de los periódicos, que suelen poner ocho para decir 'fantástico' y cuatro para decir 'pésimo'. Si tengo que ser sincero, ni siquiera recuerdo que partido fue, solo recuerdo ese diez. El punto es que Capdevila hizo que eso tuviera repercusión. Sí, porque Joan no era solo un jugador buenísimo y con mucha experiencia, sino que sobre todo era un tipo al que le gustaba bromear y divertirse. Y yo era una de sus víctimas favoritas".

Borja Valero relata que el viernes 25 de febrero del 2011, el día en el que salió publicada la crónica del partido y las correspondientes puntuaciones de los futbolistas (todos con '10' excepto el propio Borja, al que se puntuó con un '11'), estaba paseando junto a Joan Capdevila por el centro y este último empezó a parar a los transeúntes, ante un Borja tímido y que no sabía muy bien dónde meterse. "¿Sabía usted que este tipo sacó diez en el 'Mediterráneo'?", "¿Usted se da cuenta de que estoy caminando con alguien que ha sacado diez en el periódico?", "¡Adelante! ¡Dé la enhorabuena a un jugador diez!"... fueron algunas de las frases que Capdevila repetía sin parar a todos cuantos se cruzaban con ellos.

"Y así todo el día… Yo, obviamente, le rogaba que parase y él, mientras, me hacía siempre más pequeño, hasta desaparecer. Yo soy tímido, sentirme avergonzado frente a gente desconocida me hacía ruborizar, pero tengo que decir que esta historia la recuerdo con placer, también porque un diez es para siempre". Pero lo de Borja Valero no fue un '10', sino un '11'. Un partido, el Villarreal-Nápoles, que seguramente guardará en su videoteca particular... a pesar del mal trago que le hizo pasar su amigo Capdevila.