La crónica | Día negro y noche negra para un triste Villarreal en Barcelona (3-0)

El fútbol era lo de menos anoche, pero perder así duele. Probablemente, las cabezas de los futbolistas del Villarreal CF no estaban ayer demasiado metidas en jugar un partido, en visitar el Camp Nou y en pelearle los tres puntos al FC Barcelona. Pero de ahí a incomparecer, va un trecho. El Submarino se enterró en el terreno azulgrana en siete minutos, los que van del 31 al 38, cuando Lewandowski sacó el manual de qué es ser un goleador y, con dos goles, junto a otro de Ansu Fati, sepultaron a un equipo de Unai Emery que, a buen seguro, tenía la mente puesta en su desaparecido vicepresidente, José Manuel Llaneza. El 3-0 antes del descanso convertía en intrascendente todo lo que luego hubiera podido pasar, que por fortuna no se tradujo en una goleada mayor. Fue el final a una noche negra tras un día negro.

El fallecimiento del querido dirigente amarillo pilló, como a todos, por sorpresa a los componentes de la expedición grogueta en la capital barcelonesa. ¿Estaban los futbolistas y el cuerpo técnico preparados para jugar? Probablemente no. Pero en el fútbol de élite el reloj no se detiene, el tren no para y, con un calendario tan apretado, no quedaba otra de apelar al profesionalismo e intentar dar la cara ante un rival herido como el Barça, que tras ser trasquilado el pasado domingo en el Clásico en el Bernabéu por su eterno rival, el Real Madrid (3-1), necesitaba resarcirse y darle una alegría a su maltratada (deportivamente) afición. Y un triste Villarreal pagó los platos rotos.

Triste por la pena que supone perder a uno de los alma mater del Submarino de la época moderna como lo ha sido José Manuel (para mí don José Manuel), pero triste también por la apatía que mostró en el campo ante un enemigo que olió la sangre muy pronto y, con depredadores como el polaco Robert Lewandowski, Gavi, Pedri, Ferran Torres o Ansu Fati, asestó tres golpes letales que finiquitaron el encuentro, y la ilusión por puntuar, por la vía rápida.

Mismo bloque

Emery apostó por el bloque que tan bien compitió ante Osasuna y que venció con solvencia al conjunto navarro el pasado lunes en el Ciutat de València por 2-0. Solo varió la posición de lateral derecho, dejando al central Mandi en el banquillo por Kiko Femenía, que es lateral.

Pero precisamente la vocación ofensiva tanto de Kiko Femenía, como del otro lateral, el zurdo, Mojica --que reemplazó en el 25 por lesión a Alfonso Pedraza--, junto a una medular en la que se echó en falta el músculo y el trabajo defensivo de jugadores como Capoue o Coquelin, con Dani Parejo y Manu Morlanes como mediocentros, provocó que el Barcelona encontrara pasillos de seguridad para buscar el marco de Rulli, tanto por el centro como por los dos extremos. Y los culés apabullaron.

El 'huracán Lewy'

Solo un mal remate de Danjuma, fuera, pasado el minuto 20 fue el atisbo de peligro amarillo ante del huracán Lewy.

Lewandowski demostró ayer que es un depredador nato y que cada partido es una nueva oportunidad para saciar su sed de gol. Y el Villarreal lo sufrió en sus carnes. Su recital comenzó en el 31, cuando una combinación entre Pedri y Alba terminó con un pase del lateral al borde del área pequeña en el que Robert I de Polonia sentó al unísono a Pau, Albiol y Rulli, que volaron por los aires con el recorte del polaco para romper la resistencia del Submarino.

El 1-0 terminaba de desconectar al equipo del partido, puesto que tres minutos más tarde veía como el cañonero culé mandaba un misil cruzado desde el vértice derecho del área amarilla casi a la escuadra izquierda de un Rulli que solo pudo aplaudir. ¡Golazo!

Y ante el vendaval azulgrana, Ansu Fati aprovechaba el cortocircuito para, ante la apatía global de la zaga, anotar de espuela casi en la línea de gol en el 38. Como suele decirse por aquí: ¡3-0 i cap a casa!

Porque del resto, qué quieren que les cuente. Rulli y Albiol achicando agua, el sistema defensivo totalmente desactivado y solo Álex Baena, Yeremy y Morales, que debe ser titular en Liga, hicieron algo de cosquillas a un Barcelona que se paseó por el Camp Nou. El Villarreal no pudo brindarle una alegría a Llaneza... ya lo hará el domingo ante el Almería.