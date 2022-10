Un estreno liguero amargo para Quique Setién. Satisfecho con la puesta en escena de los suyos en San Mamés pero un tanto contrariado por la caída del equipo a partir del minuto 35 de partido, y especialmente en la segunda parte, donde subrayó que "el Athletic ajustó la presión y fue muy superior". "No es nada fácil jugar en este estadio. Podemos quedarnos con el lado positivo, que han sido los primeros 30 minutos. Hemos controlado el partido y atacado, pero nos ha faltado el último pase. Me tengo que quedar con esto".

A partir de ahí, el Villarreal se vio superado, como afirmó el propio Setién: "Tendremos que hablar del bajón que ha pegado el equipo tras el descanso. Nos han superado totalmente, no hemos encontrado el camino para controlar el balón". El técnico cántabro lamentó las numerosas pérdidas en la salida de balón: "Hemos perdido esa claridad inicial. Nos ha condicionado mucho el ritmo y el físico del Athletic, la presión hombre a hombre nos ha hecho mucho daño", explicó.

Sin ser una excusa, el santanderino explicó que físicamente se encuentran mermados, ya que muchos jugadores llegaron tocados, además de los lesionados: "Yeremy Pino tenía un problema estomacal y Albiol arrastraba molestias, hemos considerado que era mejor esperar". Una enfermería a la que se une Lo Celso, que se tuvo que retiró lesionado: "Hay que ver las pruebas, ha sentido una molestia en los isquiotibiales y ha sido una pena porque estaba jugando muy bien y nos daba mucho".

Respecto a las aspiraciones del Submarino, Setién dijo que tienen equipo para quedar en los puestos europeos: "Creo que el objetivo es el mismo, lo importante para nosotros ahora es recuperar a los jugadores lesionados".

Asímismo, apuntó que el parón por el Mundial de Qatar puede ser muy positivo para coger los nuevos conceptos que quiere implantar: "Creo que el parón del mundial nos va a venir muy bien. Tendremos margen para familiarizarnos con los matices y la propuesta que vamos a trabajar. Ahora van a empezar a hacer cosas que antes no hacían", expuso.

Uno de los jugadores señalados fue Pau Torres, que tuvo varias pérdidas en la salida de balón. Preguntado sobre su partido, Setién defendió a su jugador y argumentó «que muchas veces es un jugador el que pierde el balón, pero lo hace porque no tiene apoyos en el momento preciso».

Por último, admitió que "el mérito»"del marcador final fue de un Athletic que les "presionó con mucha intensidad". "No hemos podido salir desde atrás. Perdimos balones y confianza quizás por la falta de frescura. No pudimos superar la exigencia a la que nos sometió el Athletic y nos metimos en un bucle del que no salimos", finalizó el nuevo técnico amarillo.