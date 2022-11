El ‘vía crucis’ de las lesiones en el Villarreal

La mitad de los jugadores del Villarreal CF ya se ha tenido que perder al menos un compromiso liguero... y la competición no ha llegado ni siquiera a consumir su primer tercio. Otro obstáculo más en ese accidentado inicio de una temporada ya de por sí atípica por el parón del Mundial de Qatar, que ha impedido trabajar en unas condiciones medianamente normales primero a Unai Emery y, desde la semana pasada, a Quique Setién.

El técnico cántabro, además, en su estreno liguero, perdía a Giovani Lo Celso (jugador que ya tuvo bajo sus órdenes en el Betis) a los 25 minutos del encuentro en San Mamés. Raúl Albiol estuvo todo el encuentro en el banquillo después de una semana entre algodones. Y Francis Coquelin y Kiko Femenía terminaron con molestias en Bilbao. Problemas y más problemas a los que hay que añadir las ya bajas de mediana duración de Juan Foyth y Gerard Moreno; y las más recientes de Étienne Capoue y Alfonso Pedraza (encima, Manu Morlanes y Álex Baena estaban sancionados ante el Athletic).

No se trata de una situación puntual, sino que es coyuntural. Alberto Moreno acaba de volver después de siete meses lesionado; Arnaut Danjuma también ha tardado en volver más de la cuenta después de un verano muy difícil; Manu Trigueros se perdió el inicio liguero y ha vuelto a estar no disponible... La enfermería ha estado llena siempre, aunque el parón por Qatar 2022 puede ayudar a que, si no hay percances nuevos, quede completamente despejada para el regreso a la competición liguera a finales de diciembre (en lo que también supondrá la vuelta al Estadio de la Cerámica).

Una docena indemnes

Álex Baena, Samu Chukwueze, Jorge Cuenca, Nicolas Jackson, Aïssa Mandi, Johan Mojica, José Luis Morales, Manu Morlanes, Dani Parejo, Pau Francisco Torres, Gero Rulli y Yeremy Pino son los futbolistas que se han librado de los efectos de una lesión, problema físico... No obstante, ya se ha explicado que Setién optó por reservar a Albiol en la Catedral.

Aún con el silencio mantenido por el Villarreal con Emery en su banquillo respecto a partes médicos, disponibilidad de los jugadores..., los otros 12 futbolistas de la primera plantilla sí han tenido que descansar forzosamente en algún momento, destacando los nueve encuentros que lleva de baja Juan Foyth; o lo siete que ha encadenado, después de las recaídas, Gerard Moreno. En total son 50 encuentros los que se han perdido ya, en el acumulado.

Con todo, todavía quedan cuatro encuentros oficiales en tres competiciones: Conference (mañana, el Lech Poznan-Villarreal); LaLiga (el domingo, ante el Mallorca en el Ciutat de València; y el siguiente miércoles, en el campo del Espanyol); y la Copa del Rey (el día 12, ante el Santa Amalia en Almendralejo). Los más importantes son los dos del medio, porque no puede perder más comba en la lucha por los puestos europeos (los amarillos ya tienen el primer puesto asegurado y la clasificación para octavos de la tercera competición continental; y en el torneo del KO no debería tener problemas para eliminar con holgura a los extremeños). Y es ahí donde deberá hilar fino Setién en ese proceso de adaptación mutua, de él a la plantilla y de ésta a la nueva filosofía del santanderino.

El principal aliciente

El Submarino se ha librado de las bajas de larga duración (aunque el argentino ya lleva alejado de los terrenos de juego un par de meses) y que podría haber destacados regresos antes del parón por el Mundial (estímulo para los susceptibles de estar en Qatar, como el propio Foyth o Gerard), pero no es el mejor panorama, ahora que se ha producido un cambio en el banquillo, con un estilo rupturista.