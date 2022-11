Copa del Rey | CD Guijuelo: el rival del Villarreal, a fondo

Guijuelo, una pequeña localidad de 5.500 habitantes, ubicada en pleno Campo Charro, en la provincial de Salamanca, que esta á 50,5 kilómetros de Salamanca capital, acogerá al Villarreal CF en la segunda ronda de la Copa del Rey, la cual se disputará a partido único en el Municipal Luis Ramos, recinto que acoge al CD Guijuelo, actual segunda clasificado del grupo 1º de Segunda Federación, la cuarta máxima categoría nacional.

Será una eliminatoria a partido único, la cual se disputará la semana del martes 20, miércoles 21 y jueves 22 de diciembre, donde el Submarino tendrá que medirse a un rival muy incómodo en un recinto nada favorable para los intereses del conjunto que dirige Quique Setién donde, además, se esperan temperaturas muy bajas.

Un clásico de Segunda División B

El CD Guijuelo como tal se fundó en 1974, club que en la actualidad cuenta con 800 socios y tiene un presupuesto de 75.000 euros. La entidad ha planificado la temporada con el objetivo ascender a Primera Federación, puesto que se trata de un clásico de la desaparecida Segunda División B, en la que estuvo más de 18 años de forma ininterrumpida hasta que hace dos temporadas, por la reestructuración, fue reubicado a Tercera Federación.

El pasado ejercicio 2021/22, el conjunto salmantino quedó campeón del grupo VIII de Tercera Federación, ascendiendo a Segunda Federación, en la que milita esta temporada y en estos momentos es el 2º clasificado, con 20 puntos en 10 partidos, a 4 del líder, el Arenteiro gallego.

La gesta ante el Deportivo de la Coruña

El Villarreal no lo tendrá nada sencillo para superar esta eliminatoria. De hecho, el CD Guijuelo eliminó en primera ronda a todo un Deportivo de La Coruña , de Primera Federación, por 2-0. Un duelo disputado ante cerca de 1.000 espectadores y que se decantó en la recta final del partido, gracias a los goles de sus jugadores más verticales: el extremo Pepe Carmona, que hizo el 1-0 en el minuto 69, y el talentoso Cristóbal Gil, que hizo de córner directo el 2-0 en el 72', con el intento de sacarlo sobre la línea del deportivista Kuki Zalazar. Una gran gesta ante el equipo de Óscar Cano, que está confeccionado para ascender a Segunda División.

La plantilla del Guijuelo

El CD Guijuelo está dirigido por el joven Mario Sánchez García, que afronta su segunda temporada en el club, tras ser el artífice del ascenso de Tercera Federación a Segunda Federación, como campeón del grupo VIII el pasado ejercicio.

El club salmantino cuenta con una plantilla que mezcla juventud con varios futbolistas de nivel, experimentados y que han tocado el fútbol profesional en Segunda División B y también en Segunda División.

Sus dos mejores y más mediáticos futbolistas son el talentoso centrocampista ofensivo Cristóbal Gil, uno de los capitanes del equipo, zurdo de gran calidad, que puede jugar de mediapunta o abierto a banda, y que ha jugado tanto en Segunda División como en 2ª B, militando en clubs del calibre del Nàstic de Tarragona, Almería, Cultural Leonesa, Extremadura, Arenas Getxo y Mar Menor. Junto él, cabe destacar a Toti, también con experiencia en la categoría de plata y de bronce, mediapunta o delantero salmantino, que ha jugado previamente en el Salamanca, Granada, Cádiz, Hércules y Alavés, y que antes de recalar en el Guijuelo tuvo una experiencia de un año en dos clubs de Tailandia.

Además, el extremo de banda izquierda Pepe Carmona, ex del Cádiz, San Fernando, Unionistas, Salamanca y Toledo, así como el delantero centro de 1.90m Álvaro Montero (el máximo goleador del equipo), ex del Zaragoza B, Burgos, Zamora, Cartagena, Lealtad, Marbella y varias experiencias en clubs de la Serie C de Italia, son otros delos peligros del Guijuelo.

El toque exótico en el club lo ponen sus dos extranjeros: el guardameta titular, Johan Guzmán, cancerbero de 25 años, internacional absoluto por la República Dominicana, y el joven delantero camerunés Ousman Tata, de 22 años, atacante con menos protagonismo.

Este es el campo que recibirá a los amarillos

El campo Municipal Luis Ramos es el feudo del CD Guijuelo, coqueto estadio con capacidad para 2.000 espectadores, de superficie de hierba artificial homologado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y de dimensiones 95 x 66 metros. Allí, a no ser que el club salmantino solicitara jugar en El Helmántico de Salamanca, recibirá al Submarino el 20, 21 ó 22 de diciembre, existiendo la posibilidad de instalar gradas supletorias para acoger al conjunto amarillo.