Cuando tu ADN es ir al ataque, buscar el área rival una y otra vez sin tener en cuenta el resultado y tu filosofía y lectura de juego es inquebrantable, lo normal es que acabes perdiendo ante un rival de tanto nivel como el FC Barcelona. Si tu oponente, sobre el papel, es superior a ti (lo es en cuanto a nombres y presupuesto) y le planteas un intercambio de golpes, una lucha sin cuartel, un partido sin tregua, lo normal es acabar perdiendo. El Villarreal lo tuvo en su mano, pero cuando ganaba 3-2 al conjunto azulgrana quiso ir a por más, pero el fuelle se le acabó, y terminó pagándolo caro y con una dura e inmerecida derrota por 3-4, la segunda de la temporada en el Estadio de la Cerámica con tan solo tres jornadas disputadas.

Setién quería jugarle de tú a tú y ganarle la partida a Xavi Hernández. Para ello, el cántabro tenía claro que había que robarle el esférico al conjunto azulgrana. La posesión se antojaba capital en un duelo de estrategas y de amantes de tener el balón, dos equipos que, además, presionan alto y conceden muchísimos espacios al rival en la transición tras pérdida.

El Submarino salió a por todas. El técnico cántabro hizo un planteamiento similar al de la primera jornada en casa ante el Real Betis, apostando por subir a Álex Baena a un extremo y metiendo más músculo, en este caso Capoue (ante los béticos fue Comesaña) en el trío de centrocampistas junto a Parejo y Remón Terrats.

El partido prometía desde el inicio y no defraudó a los amantes del fútbol de ataque sin control, porque lo que no hubo ayer en La Cerámica fue eso, control en la medular por ninguno de los contendientes, convirtiendo el encuentro en un precioso intercambio de golpes, aunque a más de uno le costó un susto cardíaco.

Perdona y recibe

Antes del minuto 10 el Villarreal ya podía ir ganando 2-0, pero el VAR le anuló un gol al noruego Sorloth en el 4 y, en el 6, Álex Bena manda fuera incomprensiblemente un remate muy franco. Parecía que el conjunto amarillo se iba a comer a los culés, pero ya se sabe en esto del fútbol que ante un grande no puedes perdonar ni una.

El Barça aprovechó las suyas en tres minutos, del 12 al 15, y al cuarto de hora ya ganaba 0-2. Gavi anotaba de certero cabezazo al segundo palo tras gran centro del imberbe Lamine Yamal y, sin tiempo para digerirlo, Frenkie De Jong se aprovechaba de un rechace de Pedraza para recibir solo dentro del área y fusilar al meta Filip Jörgensen a placer.

Las cosas se complicaban, pero el Submarino no le perdió la cara al partido y siguió con su plan. Parejo y Terrats fabricaban el juego del equipo y Álex Baena, Gerard y un inspirado Alfonso Pedraza generaron mucho peligro.

Precisamente el lateral zurdo groguet tuvo la ocasión de acortar distancias en el 24, con una galopada cuo disparo sacó Ter Stegen con el pie mandando a córner.

Un saque de esquina que, sacado por Baena, serivió para que Foyth anotara el primer del Villarreal de enorme cabezazo.

Faltaba un cuarto de hora para el descanso y el equipo de Quique Setién inició un ataque sin cuartel contra los azulgrana en busca del empate. La fe amarilla tuvo recompensa antes de la pausa gracias a una espectacular triangulación entre Gerard Moreno, Álex Baena, que dio el pase de la muerte, y Sorloth, que embocó a la red solo en el segundo palo, estableciendo el empate en el 40 y desatando la euforia entre los casi 22.000 incondicionales que poblaron La Cerámica.

Subidón insuficiente

El segundo acto arrancó con el mismo guión que el primero. Los amarillos querían el balón y de inicio apagaron la línea de creación azulgrana. El equipo de Xavi se veía impotente cada vez que quería progresar y el Villarreal buscara con celeridad el marco rival. Y lo encontró en el minuto 50, cuando un robo desde su campo de Pedraza sirvió para que el andaluz recorriera toda la banda izquierda y cediera a Álex Baena, que hizo el 3-2 con un toque lleno de sutileza y calidad, convirtiendo a Ter Stegen en estatua y dándole la vuelta al partido.

Es ahí cuando Quique Setién no quiso variar su hoja de ruta. Con 3-2 y un Barcelona al que le han levantado un 0-2, el técnico cántabro no cambió de plan, no quiso darle una tregua a sus futbolistas ni intentó dormir desde la posesión un encuentro que siguió siendo una locura.

De hecho, el Barça despertó e inició un acoso y derribo sobre el marco de un Jörgensen que hizo tres paradones de auténtico mérito. Al Submarino se le acababa la gasolina y el centro del campo hacía aguas, con Capoue, Terrats y Parejo extenuados. Los de Xavi olieron la sangre y golpearon por dos veces a un Submarino que agonizaba: Ferran Torres y Lewandowski daban de nuevo la vuelta al marcador en el 71. El Villarreal parecía tocado y hundido.

Setién, por fin, movió ficha, quizá demasiado tarde. La entrada de Denis, Comesaña, Ilias y Brereton Díaz dieron frescura a la medular y al ataque, pero solo se acarició el empate en un disparo del chileno. Al Submarino se le acabó la gasolina y el Barça aprovechó su fragilidad defensiva para sentenciarlo.