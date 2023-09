Miguel Álvarez reconoció lo que se palpa desde la grada del Villarreal B: «Un equipo que está a un muy buen nivel en casa; y fuera no me gusta tanto, porque seguimos dando muchas facilidades al rival». Pese a ello, reconoce que espera «mucho más de este filial, aunque reconozco que cada día se ven cosas mejores». «Sin balón sufrimos demasiado, pero vamos por el buen camino», dijo.

Ahora toca medirse a un Alcorcón del que el jienense destaca que «hace muchas más cosas para los pocos puntos que suma en su casillero». «Es un equipo que me gusta bastante. Como local no está siendo tan fuerte, pero como visitante ha ganado un partido (Valladolid) y ha empatado otro (Eldense)», subrayó. Por todo eso, calificó el duelo de esta noche en La Cerámica como «competido».

Destacó que, para este encuentro, recupera a Carlos Romero tras su paso por el primer equipo; y que también estarán citados tanto Diego Collado como Dani Tasende. No estarán en el once titular y lo de jugar algunos minutos está difícil también, pero no imposible: dependerá del marcador.