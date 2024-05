Parejo advierte que la plantilla del Villarreal no descarta Europa

La derrota en Balaídos del pasado domingo dolió, y mucho, en el seno del vestuario del Villarreal CF, y más si cabe cuando el Submarino se puso 0-1 por delante del Celta muy pronto y le estaba dando literalmente un baño de fútbol. Pero una expulsión inexplicable y un penalti incomprensible se convirtieron en un harakiri para un conjunto de Marcelino García Toral que, aunque no matemáticamente, dijo en Vigo prácticamente adiós a jugar en Europa la próxima temporada 2024/25.

Uno de los capitanes del conjunto amarillo, Dani Parejo, dio la cara por la plantilla, consciente de la decepción entre la masa social grogueta, dejando claro que nadie en el vestuario arroja la toalla y se va a intentar apurar al máximo las opciones de terminar 7º en Liga.

«Siendo objetivo y sincero, el jugar en Europa la próxima temporada está difícil, pero venimos en una gran dinámica, pese a la derrota en Vigo, jugando muy bien, ganando partidos... Además, fuera de casa hacía mucho que no perdíamos en Liga, aunque la verdad que el perder en Balaídos nos complica mucho las cosas», explicó el mediocentro madrileño.

Parejo (i) y Iago Aspas (d) en el Celta de Vigo-Villarreal. / Salvador Sas

No bajan los brazos

Parejo dejó claro que «nosotros no bajamos los brazos. Ahora nos vienen partidos muy bonitos como el Sevilla, Girona, Real Madrid... Nosotros vamos a competir y pelear por dar el máximo, mientras las matemáticas no digan lo contrario, hasta que no podamos optar por nada, pelearemos por intentar alcanzar el objetivo».

«Evidentemente a todos nos gusta ganar y buscaremos hacerlo lo mejor posible, pero mientras tengamos opciones hay que seguir peleando y lo tenemos que intentar», insistió el centrocampista.

Dani Parejo, mediocentro del Villarreal CF. / MEDITERRÁNEO

El partido en Vigo

Sobre la derrota en el campo del Celta, su análisis fue sincero: «Empezamos el partido dominando, nos pusimos por delante, fuimos dominadores hasta la expulsión, pero nos quedamos muy pronto con uno menos y al poco tiempo hacemos un penalti muy tonto en el que Iago (Aspas) se iba para fuera, hacia la banda, sin ningún peligro, pues todo eso nos penalizó mucho y nos condicionó todo el partido», comentó.

«Jugamos un buen encuentro, dando la cara estando con diez todo el tiempo», recalcó.

Marcelino, durante un entrenamiento del Villarreal CF. / VILLARREAL CF

El papel de Marcelino

A su vez, Parejo ensalzó la labor de Marcelino García Toral desde su llegada al Submarino, ya que si solo se contaran los encuentros que ha dirigido el asturiano, el Villarreal estaría en estos momentos en zona de Liga de Campeones: «El míster es exigente, es un grandísimo entrenador, con grandes condiciones y que en los equipos en los que ha estado durante toda su carrera, los resultados que ha conseguido hablan por sí solas».

Y sobre las recriminaciones del técnico a Alfonso Pedraza tras el tanto del 2-3, explicó que «Marcelino exige en los partidos, pero eso hace que el equipo rinda y todo el mundo esté enchufado. En los encuentros todos estamos a pulsaciones muy elevadas y existen los llamados ‘momentos calentón’, en los que pueden surgir este tipo de situaciones», argumentó, reconociendo que «estas cosas al final son buenas, que tanto el entrenador como los jugadores tengan carácter, para sacar así lo mejor de cada uno», finalizó.

Parejo y el resto la plantilla siguen creyendo en Europa, pese a la distancia de 7 puntos con el Betis.