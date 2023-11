El agónico triunfo en Chipre no tapó el pobre partido de un Submarino que si bien generó muchísimas ocasiones, se mostró errático en ambas áreas y presentó una alarmante fragilidad defensiva. Una imagen muy por debajo de lo que es espera de un equipo como el groguet, lo cual no pasó inadvertida dentro del propio vestuario.

Una de las voces más autorizadas es la de Pepe Reina, siendo un hombre de la casa que vive por y para el club, haciendo muchísimo, dentro y fuera del campo, por la unidad, en su segunda etapa en el club. El meta madrileño no se mordió la lengua en el AEK Arena de Lárnaca, unas declaraciones que precipitaron el adiós de Pacheta.

«El partido no estuvo a la altura: hay gente que tiene que dar más y asumirlo, pese a que la victoria es importante para estar en la siguiente fase en la Europa League», dijo a la vez que defendía al ya exentrenador groguet. «Me duele porque está en tela de juicio y se oyen muchas cosas. Pero yo sé la persona que es, cómo prepara los partidos, cómo lo intenta...».

Pasando entrenadores

Reina fue más allá: «Si los jugadores no hacemos autocrítica, irán pasando entrenadores, y esa no es la solución». «Hay que dar cada uno algo más y ayudar: que cada uno haga examen de conciencia --recalcó--. Algunos están por debajo de su nivel, y eso no es aceptable: tan sencillo como eso».

También trataba de quitar presión a una plantilla atenazada: «Lo hablamos: no es problema de uno u otro entrenador». «En esta situación cuesta más, pero si tenemos miedo a fallar, mejor irse para casa», subrayó todavía en Chipre.