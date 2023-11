Marcelino García Toral ya ejerce de 'groguet'. El nuevo entrenador del Villarreal CF ha sido presentado oficialmente este martes en la sala de prensa del Estadio de la Cerámica. Acompañado del presidente del club, Fernando Roig, el nuevo inquilino del banquillo groguet ha comparecido para analizar los por qués de su regreso y que espera en el futuro inmediato en esta nueva etapa en el Submarino.

El apoyo de Roig

El presidente Roig le deseó "toda la suerte del mundo" e insistió que "te vas a sentir cómodo y fundamentalmente darte la bienvenida. Estamos en un momento difícil, pero espero que con la ayuda de tu gente, los jugadores y toda la gente del Villarreal, seamos capaces de conseguir los objetivos. Darte la enhorabuena".

Antes de atender a las preguntas de los medios de comunicación, el preparador asturiano quiso aclarar su versión de su salida en agosto del 2016, así como explicar su relación con los responsables del club y los motivos por los que ha decidido volver.

Estas son las mejores sentencias de Marcelino durante su presentación oficial

"No pensaba sinceramente hace unas semanas que se iba a dar esta circunstancia. Pero la vida ha provocado que regrese a un lugar donde fui feliz. Creo que va a valer la pena volver. Aquí pasé cuatro años maravilloso, tanto en lo profesional como en lo personal, y eso para mí fue muy importante".

"Tuve malos momentos en lo personal (rompe a llorar), me viene todo a la mente (la pérdida de su padre), pero ahora estoy feliz aquí".

"Sé que el final no fue el mejor ni el deseado, tuvimos culpa ambas partes, aunque y asumo la mía. Por suerte yo soy de recordar lo bueno. Y lo bueno fue infinitamente más que algún mal momento que hubo. Por eso estoy muy feliz y orgulloso de estar aquí, de volver aquí, donde siempre me han tratado fenomenal".

Con mucha ambición

"Vengo en un momento que no es sencillo y agradezco la confianza en mí y en mi equipo de trabajo. Me hubiera gustado iniciar un proyecto desde pretemporada, pero me ilusiona mucho estar de nuevo en este club. Ahora tengo el gran reto de enderezar el rumbo y estoy seguro que vamos a devolver al Villarreal al lugar que se merece".

"Además, me gustaría hacer un recordatorio a Llaneza, que lo echo mucho de menos".

"Me quedo con lo bueno de mi etapa anterior. Solo me faltó jugar la previa de Champions. Pero las cosas vienen como vienen. Ahora nos volvemos a reencontrar y lo que queremos es crecer ambos, tanto el club como nosotros como cuerpo técnico".

Llega con humildad y no hace milagros

"Vengo con la misma humildad que aquel 13 de enero del 2013 cuando cogí a aquel Villarreal en Segunda División. Llego con la misma ilusión, la misma ambición y la misma pasión. Eso sí, espero no perder el primer partido por 5-0 como en mi debut en el Submarino (risas)".

"Me conocéis como Marce, pero no me llamo Salvador ni me apellido Milagros. Vengo aquí a trabajar y a conseguir hacer disfrutar a todo el mundo, a los jugadores, a los directivos y a los aficionados".

La plantilla y la fórmula para mejorar

"No tengo una varita mágica. Vengo a trabajar y convencer a los profesionales de este club de que son mejor de los que la clasificación demuestras. Voy a hacerles entender de que ellos tienen parte de culpa de la situación, porque el hecho de que yo sea el tercer entrenasdor que tiene el club en noviembre es una clara muestra de que los futbolistas también tienen su responsabilidad".

"Yo voy a ser una herremienta de trabajo para ellos. Vamos a darle las condiciones para que trabajen y mejoren su rendimiento".

"La plantilla es buena, si no tener claro que no hubiera venido. Ahora debemos trabajar y ajustar las cosas para que el equipo comience a funcionar. Además, debemos tener claro que el objetivo es centrarnos partido a partido, no podemos ir más allá. Debemos subir de escalón a escalón.Solo así pondremos al club donde debe estar, porque nivel y futbolistas tenemos".

El regreso al club

"Es un cúmulo de emociones lo que viví ayer al llegar y reencontrarme con toda la gente del club y acudir a la Ciudad Deportiva. Son muchos recuerdos y muy bonitos, que si lo pienso sinceramente me hacen emocionar".

Dani Parejo

"No me ha dado tiempo a profundizar con Dani Parejo. Los futbolistas rinden en función de su capacidad. El nivel que sacan es por ellos, no por el entrenador. Si trabaja sacará su mejor rendimiento. El fútbol es un deporte colectivo y si ganamos todos saldremos fortalecidos. Debemos intentar que todos estos futbolistas, que consideramos que tienen una capacidad más alta de lo demostrado hasta ahora, saquen lo mejor que de sí. Dani sabe que tiene todo nuestro apoyo y que le vamos a dotar de herramientas para rendir mejor, tanto él como al resto de la plantilla"

Refuerzos

"Antes de tomar cualquier tipo de decisión, lo primero que tenemos que hacer es evaluar la plantilla, optimizar el rendimiento de cada jugador y, después, en función del rendimiento de cada uno saber si hace falta refuerzos y qué zonas del campo mejorar. Primero debemos ver cómo estamos y qué nivel pueden dar estos futbolistas".

La evolución de club y entrenador

"Es difícil evaluar como hemos evolucionado el club y nosotros como cuerpo técnico. Lo bueno es que ambas partes hemos evolucionado. Lo que estoy convencido es que ambas partes tenemos ambición, y eso nos va a ayudar a mejorar, trabajar con humildad y seguir creciendo"

Evaluar al equipo

"Si somos humildes, sabremos ver nuestras virtudes y nuestros defectos, y así podremos saber corregir los problemas que detectemos"

"Tengo enorme respeto por los dos profesionales que han dirigido al club hasta la fecha y no voy a sacar ninguna conclusión de lo sucedido hasta ahora en el Villarreal. Evaluaré al equipo desde ahora que ya estoy entrenando con él".