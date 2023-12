Frustrado por no conseguir los tres puntos ante el Maccabi Haifa. Marcelino García Toral hizo autocrítica y reconoció «que el equipo estuvo muy lejos de la mejor versión». El técnico del Submarino lamentó la oportunidad perdida de finalizar primero de grupo, ya que con el punto solo le vale ganar la próxima semana ante el Stade Rennes: «No tuvimos nuestra mejor versión y no me gusta cuando esto pasa. Teníamos el reto de que nos valiera un empate en Francia, pero tendremos que ir a ganar».

A su vez, detalló «que el equipo entró de cara en el choque pero fue de más a menos: «Empezamos bastante bien los primeros 15-20 minutos, pero el resto es lo que no debemos hacer», apuntó. «Creo que es lo que me ha parecido ver en el partido. Encontramos ritmo y juego ágil pero luego nos metimos en una fase cada vez más negativa. Al final quisimos pero no pudimos ante un equipo muy cerrado. No estoy muy contento con el encuentro que jugamos», atizó.

Por su parte, destacó que podría parecer un partido sencillo, pero que en el fútbol no hay nada sencillo, como se vio reflejado sobre el césped: «Tienes que ser mejor que el rival y mostrar acierto. Es una lección, veníamos de una racha muy importante, lo único positivo es que mantuvimos la portería a cero por primera vez desde que estoy aquí», declaró.

Por su parte, no quiso poner excusas sobre jugadores ausentes como Dani Parejo y señaló «que tenían jugadores suficientes como para ganar al Maccabi Haifa en casa, o al menos, para generar muchas más ocasiones». «No me gusta tergiversar lo que ha ocurrido y no estoy satisfecho. Si volvemos a este camino, estamos volviendo al camino equivocado», finalizó un Marcelino contrariado con el encuentro de los suyos.