El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, fue claro a la hora de reconocer que a su equipo le cuesta sobreponerse a los «accidentes» que sufre en los partidos, en clara alusión a que el primer gol desestabilizó a sus jugadores. «No sé qué le ha pasado al equipo en esos ocho minutos, pero es algo que debemos modificar inmediatamente. Si el rival mete un gol evitable, pues es un gol. Pero lo que no podemos hacer es encajar tres en menos de diez minutos», dijo.

Marcelino lamentó la doble ocasión abortada por Remiro antes del tercer gol y dijo estar satisfecho del rendimiento de sus jugadores en la segunda parte: «No nos hemos dejado ir ante un equipo como la Real». «Hemos merecido al menos un gol», añadió, al tiempo que señaló que su mayor problema «es defensivo, de duelos y de intensidades».

Por último, el técnico asturiano reconoció que le preocupa la fragilidad del Submarino a balón parado y lamentó que ha recibido goles en casi todos sus partidos. «Hay que aumentar la atención y la intensidad y estar atentos a las primeras y segundas jugadas», finalizó.

Albiol, crítico

Sin pelos en la lengua. Rául Albiol habló sin tapujos tras la dolorosa derrota del Villarreal a manos de la Real Sociedad. El capitán amarillo lamentó el fatídico tramo final de la primera parte que resolvió el encuentro: «Creo que hemos tenido diez minutos malos, del 35’ al 45’ ha sido un desastre que no podemos permitirnos», apuntó contrariado. No en vano, el central consideró que «hasta el 0-1 el equipo estuvo bien plantado en el campo»: «Los primeros 35 minutos fueron buenos, pero no podemos tener estas fases ante este tipo de equipos tan fuertes. Llegamos muy tocados al descanso», insistió.

Por su parte, enfatizó en los dos goles recibidos a balón parado: «El primer córner y el segundo gol a la salida de un saque de esquina nos penalizaron. Han sido diez minutos muy malos».

En ese sentido, también señaló que el 1-2 en la doble ocasión de Parejo y Gerard al borde del descuento hubiera cambiado por completo el partido: «Si te vas al descanso con 1-2 cambia todo, pero con 0-3 ha sido muy difícil», finalizó Albiol.

Imanol, satisfecho

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, reconoció que su equipo logró ganar el partido gracias a su acierto en la primera parte, en la que anotó los tres goles. «No hay partido sencillo y más ante un Villarreal con tanta calidad y con un gran entrenador», dijo el técnico, para el que la clave fue el trabajo defensivo de su equipo. «A estos equipos si no eres valiente no les quitas el balón», comentó Alguacil, quien insistió en que el Submarino es un «equipazo iniciando el juego desde atrás».

«Hemos robado muchos balones, arriesgando mucho», reiteró el preparador, quien admitió que a su equipo le fallaron algo las fuerzas en la segunda parte, por lo que decidió replegarse. «Ha sido un partido bonito para el espectador imparcial», apostilló Alguacil, quien añadió que «ha tocado hacer un gran trabajo defensivo, he ajustado alguna cosa porque algunos jugadores tenían dudas y ha salido bien. En lo ofensivo también. En la segunda parte ha aparecido el cansancio y hemos decidido juntarnos, darles el balón, al final poner línea de cinco para dar solidez y aguantar, gracias al trabajo de la primera parte».