Por si faltaba algo en todo lo que le está pasando esta temporada al Villarreal, en la eliminatoria de Copa del Rey ha tenido que jugar un partido que se ha disputado en dos días diferentes. 24 horas pasaron entre el inicio y el final del mismo, y como en la final de la Europa League se jugó todo a la lotería de los penaltis. Cuando ya parecía que íbamos camino de los 22 como en Gdansk, en el penalti 16 falló Femenía, cayendo eliminados ante el Unionistas de Salamanca. Con esta derrota se ha demostrado que en el fútbol, como decía Molowny, «no hay enemigo pequeño, los partidos duran 90 minutos y hay que sudar la camiseta».

No es la primera vez que un equipo de inferior categoría elimina al Villarreal CF. Desde que está en Primera División ha pasado ya 10 veces, pero sí que es verdad que esta derrota ha venido en un momento difícil en el que se necesita más que nunca resultados positivos para cambiar la dinámica del equipo.

Decisiones

A partir de ahí, viendo algunas reacciones en las redes sociales parecería que el equipo tendría que despedir a toda la plantilla y fichar 25 jugadores nuevos. Afortunadamente, las decisiones no se toman haciendo caso a las redes sociales, reconociendo que es una situación difícil y que el juego no ha recuperado todavía los niveles que se espera del equipo, sí que hay que confiar en los dirigentes amarillos, que han demostrado estos años que son capaces de revertir estas situaciones, y son los primeros que son conscientes de que las cosas no van bien y están preocupados en la búsqueda de refuerzos en un escenario difícil del mercado de fichajes. De momento ya ha llegado Eric Bailly y parece que pronto se concretaran otros fichajes en esta ventana de invierno.

Es el momento de estar más unidos que nunca, y centrarse en el objetivo principal que no es otro que alcanzar lo antes posible los 42 puntos en la Liga, afortunadamente sí se hicieron los deberes en la Europa League y al ser primeros de grupo hasta el mes de marzo no hay que pensar en esa competición, por eso hay que dar lo máximo en los partidos que vienen de Liga, queda toda la segunda vuelta, 57 puntos en juego de los que hay que sumar como mínimo 23.

Lo importante

Es posible que estemos tan acostumbrados a estar en posiciones altas de la Liga que ahora cuando estás por debajo del puesto décimo parece todo perdido y un fracaso, pero los que ya tenemos canas recordamos cuando íbamos con pocos años a ver a jugadores como Forment, Causanilles, Marenyá... al campo del Madrigal, en temporadas de los años 70 que transitábamos por la Tercera División, esa categoría que ahora juega el C. Por eso, quizás entendemos mejor lo importante que es mantenerse año tras año en la élite del fútbol español.

Se valora más lo que se tiene cuando se pierde y lo comprobamos en el último descenso a Segunda División el año 2012, que afortunadamente solo duró un año. Entonces se demostró lo importante que es mantenerse en Primera División y ese es el objetivo prioritario que tenemos que conseguir.

Así que ahora más que nunca a exigir el máximo esfuerzo a nuestros jugadores, al cuerpo técnico y al club, pero también a darlo todo la afición que en los momentos difíciles es cuando más tiene que ayudar. ¡ENDAVANT VILLARREAL!