Comesaña marca el camino de la remontada del Villarreal: «¿Por qué no vamos a creer, con lo bien que estamos...?»

El 2-3 en el Benito Villamarín rearma al Submarino cara a un imposible: levantarle, en apenas 48 horas, un 4-0 al enrachado Olympique de Marsella (cinco victorias en sus cinco últimos partidos oficiales) para acceder a los cuartos de final de la Europa League. Es lo que siente el vestuario del Villarreal CF en boca de Santi Comesaña: si antes del triunfo en Sevilla (levantando un 1-0 y un 2-1) parecía un imposible, ahora, al menos, parece un pelín más al alcance de los groguets.

«Venimos de una dinámica muy buena: ocho partidos sin perder, tres victorias seguidas...», valoraba al término del encuentro del pasado domingo. «Lo del jueves fue un palo muy duro, así que había que intentar que se quedara en una anécdota, en un partido puntual, en algo que no pasa siempre...», ahondó. «Nos hemos sacado la mala espina», manifestaba el centrocampista gallego, crítico, por otra parte, con la consecución del 2-1 de Willian José en las postrimerías del primer tiempo, después de que el balón hubiera salido por la línea en el centro del examarillo Pablo Fornals.

Cuestión de orgullo

Para el vigués, el Submarino sacó «el orgullo», palabra a la que también recurrían Marcelino García Toral como, de forma indirecta, Gerard Moreno, otro de los que hablaron tras la victoria. «Nos dolió mucho perder por 4-0, por la manera en la que lo hicimos en una competición que nos ilusiona mucho», hilaba Comesaña.

El futbolista fichado el pasado verano procedente del Rayo Vallecano recordó las vicisitudes entre sus compañeros en los días previos a la visita al Vélodrome: «Cuando te tocan el orgullo, da igual la enfermedad, las lesiones o los problemas que tengas...».

El aviso

«Este jueves lo volveremos a intentar: por nosotros no va a quedar, no vamos a no creer», comentaba con la vista puesta al Villarreal-Olympique de Marsella de este jueves, 14 de marzo del 2024 (18.45 horas) en el Estadio de la Cerámica, con entrada gratuita para los abonados y la llegada prevista de unos 1.200 seguidores del OM, cuyos ultras son muy a tener en cuenta.

«Estamos en una buena dinámica; con muy buenas sensaciones, por eso lo de Marsella nos chocó mucho, porque veníamos de una buena dinámica, aunque no supimos afrontar el encuentro», contextualizó el vigués.

«Debemos afrontar el partido pensando en que hay que creer», reseñó. «¿Por qué no vamos a creer, con lo bien que estamos...», dejaba caer después de la tercera victoria consecutiva en LaLiga.

La otra remontada

Y hablando de remontadas, la que, a golpe de victorias, está protagonizando al Villarreal, a ocho puntos de los puestos europeos y a siete de una séptima plaza que podría abrir también las puertas de la Conference. Comesaña no quiere mirar más allá de la vuelta contra el OM: «Estamos en una buena dinámica, pero luchar por puestos europeos queda después del jueves».