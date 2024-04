Marcelino, tras el triunfo del Villarreal ante el Rayo: "Europa está difícil pero hay que seguir a este nivel"

Marcelino es un hombre feliz. Desde su llegada al Villarreal, Marcelino ha cambiado la cara de un equipo que ha pasado de mirar con vertigo al descenso a terminar la Liga con opciones de jugar un año más a competición continental. El técnico valoró el gran encuentro de los suyos ante el Rayo Vallecano y confesó que «la primera parte hemos tenido el mejor tramo en esta segunda etapa».

«El partido perfecto no existe porque siempre puedes jugar mejor. El primer tiempo estuvimos muy bien y no sufrimos en defensa pero en los metros finales no tomamos las mejores decisiones. Y en la segunda, cuando más abierto estaba el encuentro llegó el 2-0», comentó en su análisis.

Marcelino protesta durante el partido. / GABRIEL UTIEL

Elogios a Baena y Sorloth

Marcelino se mostró muy satisfecho con el rendimiento colectivo pero también tuvo palabras de elogio para Baena y Sorloth, los dos jugadores más destacados. «Creo que Sorloth ha jugado un partido buenísimo. Ha metido dos y otros dos en fuera de juego, aportando mucho dinamismo y movilidad», apuntó ante de pasar del goleador al triple asistente. «Me ha parecido que Baena ha jugado un partido extraordinario. Álex es un jugador de mucha capacidado, joven, con mucho talento y esfuerzo, porque para jugar así hay que correr mucho. Nos alegramos mucho con él porque con este nivel tendremos más opciones de ganar partidos»; dijo.

Por su parte, expresó que Gerard Moreno no fue de la partida porque consideraron que era mejor no arriesgar y que pudiera estar la próxima semana ante el Celta de Vigo. «Lo hemos consensuado con Gerard y el cuerpo médico y creíamos que era lo mejor».

La dificultad de Europa

Respecto a las opciones de alcanzas plaza europea, reconoció que la dificultad es elevada: «Si pensamos en el hipotético caso de sumar todo sí, pero es muy difícil y por encima tenemos equipos que han mantenido una gran regularidad. Independientemente de que lo consigamos o no, la idea es seguir con esta dinámica. Ahora tenemos que pensar en ir a Vigo a ganar y esperar a los resultados de los demás», reflexionó un Marcelino feliz por la evolución de un equipo mucho más reconocible y competitivo en los últimos meses.