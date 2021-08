¡Qué mejor forma de homenajear a la afición grogueta por su fidelidad que darle todas las facilidades para que puedan estar en Belfast por un módico precio! El Villarreal CF ha efectuado un esfuerzo económico, con la colaboración de la UEFA, para que sus seguidores puedan estar con su equipo el próximo día 11 de agosto a final de la Supercopa ante el Chelsea. Precios low cost y todas las facilidades posibles con varios tipos de viajes. El club ha abierto la posibilidad de apuntarse al desplazamiento a la final de la Supercopa, cuyo plazo concluye el próximo viernes 6 de agosto a las 14 horas, a todos aquellos aficionados que lo deseen, independientemente de que sean o no abonados del club.

Tres tipos de viaje

Tres tipos de viajes a la carta para todos los públicos. Uno de ellos con un guiño a los más jóvenes que no tengan la pauta completa de vacunación y que podrán viajar por tan solo 200 euros en un viaje burbuja, aunque siempre y en todos los casos, será imprescindible tener una PCR negativa 72 horas antes de su entrada a Irlanda, salvo los menores de 11 años. Los menores de 18 años no está obligados a tener la pauta de vacunación completa y cuentan como si lo estuvieran, y podrían hacer turismo por la ciudad, acompañados por mayores de edad que si hubieran sido vacunados. Las modalidades de viajes van desde los 200 a los 570 euros. En principio, el club dispondrá de 1.500 entradas asignadas por la UEFA, pero podrían alcanzarse las 2000 si la demanda lo exigiese.

Primer tipo de viaje: Aficionados sin pauta de vacunación completa

El primer tipo de viaje, en burbuja, está destinado, sobre todo, a aquellos aficionados que no tengan la pauta de vacunación completa. La autoridades locales han permitido que esos groguets puedan desplazarse el mismo día del partido en vuelos burbuja que organizará el club y serán trasladados a su llegada directamente a una zona exclusiva para los fans del Villarreal (ubicada en el Seaview Stadium del Crusaders FC), donde habrá diversas actividades de animación. Desde allí se les llevará al estadio y, una vez finalizado el encuentro, de nuevo al aeropuerto. Este viaje, que incluye el viaje en chárter (ida y vuelta), la entrada del partido y los desplazamientos por Belfast, costará 200 euros. Aquellos seguidores que tengan la pauta completa de vacunación y quieran sumarse a esta opción no podrán abandonar en ningún momento el grupo burbuja. Todos deberán presentar un formulario de acceso a Irlanda del Norte y de regreso a España, y una PCR negativa.

Segundo tipo de viaje: aficionados con certificado de vacunación en el mismo día

La segunda modalidad de viaje asciende a 300 euros e incluye el viaje de ida y vuelta el mismo día de partido (solo para vacunados), la entrada y los desplazamientos. La PCR negativa y el formulario online son igualmente necesarios en este caso, además del certificado de vacunación completa.

Tercer tipo de viaje: El día antes y con certificado de vacunación

Por último, la tercera modalidad, que presenta un precio de 570 euros, incluye el viaje el día antes del partido, noche de hotel (4 estrellas), la entrada al encuentro contra el Chelsea y los desplazamientos. Esta opción se reserva para aquellos aficionados con la pauta de vacunación completa y se requerirá tanto la PCR negativa, el certificado online y el de vacunación.

El plazo para apuntarse a cualquiera de los tres viajes empieza el martes 3 de agosto y se cerrará el viernes 6 de agosto a las 14.00 horas. A través de los medios oficiales del club se dará a conocer mañana el acceso a la plataforma digital para poder gestionar las solicitudes. Asimismo, también se podrá hacer la gestión de forma presencial en las taquillas del Estadio de la Cerámica el miércoles y jueves en horario ininterrumpido de 9.00 a 19.00 horas y el viernes de 9.00 a 14.00 horas.

Cuarta forma de viajar: Por libre

El club venderá entradas sueltas de 80 euros a aquellos aficionados que tengan el certificado de vacunación completa y quieran desplazarse por su cuenta. Las solicitudes deberán realizarse a través del siguiente correo electrónico taquillas@villarrealcf.es y el plazo, que ya está abierto, se cerrará este jueves a las 12.00 horas. El club dará una respuesta a través del correo electrónico con la forma de pago y la confirmación de las mismas.

Aquellos aficionados que decidan viajar por su cuenta deberán tener el certificado de vacunación completa y realizarse la prueba PCR negativa 72 horas antes de su entrada a Irlanda del Norte. Para aquellos que vayan a estar más de 3 días allí, deberán repetir otra PCR al segundo día de la llegada en destino.

Las líneas básicas es que todos los aficionados que viajen a Belfast deben tener una PCR negativa 72 horas antes de la entrada. Los que no tengan la pauta de vacunación completa podrán viajar también en viaje burbuja y los menores de 18 años no están obligados a tener el certificado de vacunación. Además, el club abre la inscripción a todos los aficionados, sean o no, abonados del club. El Villarreal organizará los tres tipos de viajes, pero también es posible viajar por libre si se tiene entrada. La UEFA facilitará 1500 entradas que podrán llegar hasta 2000 si la demanda lo exige.

Todo facilidades para que el aficionado groguet pueda estar en Belfast. El campeón de la Europa League no estará solo ante el Chelsea. Endavant!