El Villarreal B puso punto y final a una pretemporada atípica porque nunca antes el equipo de Miguel Álvarez había tenido tantos marcadores adversos. Es lo de menos, pero siempre agrada a los entrenadores y a los futbolistas que lo preparado y trabajado durante los entrenamientos luego se vea reflejado en buenos resultados. Visto cómo se han cerrado los partidos de preparación, la escuadra grogueta tendrá que sincronizarse mejor en defensa, a la vez de ser más fluida en la canalización del juego y afinar la puntería, de cara al inicio de liga en Primera RFEF. Dentro de cinco días se acabaron los experimentos de pretemporada y frente al San Fernando, en Bahía Sur, habrá tres puntos en juego.

Un filial amarillo que ha disputado un total de nueve amistosos, saldados con sólo dos triunfos (Sabadell y Roda), otros dos empates (Bucarest y Socuéllamos), así como cinco derrotas ante el Andorra, Cornellà, Intercity, Eldense y Hércules. Los tres últimos ensayos se perdieron frente a tres rivales de Segunda RFEF.

Y es que en el plantel ha habido muchos cambios y hasta once jugadores de la pasada temporada no siguen en el actual Villarreal B. Han causado baja el portero Marc Vidal (Betis Deportivo), Copete (Ponferradina), Jack Harper (Real Racing Club), Carlos Beitia (Celta B), Edu Adell (Huesca, B), Víctor Narro (Valladolid Promesas), Antonio Lea (Atlético Levante), Andrei Ratiu (Huesca), Haissem Hasan (Mirandés), Juan Agüero (San Fernando) y Álex Millán (Brujas).

Por lo que hace referencia a altas, seis han concretado la dirección deportiva. Empezando por los extremos Iker Goujón (Andorra) y Nikita Iosifov (Lokomotiv), los centrales Martín Pascual (Rayo Vallecano), y Pablo Íñiguez (Atlético Levante) los mediocentros Carles Pérez (Valencia Mestalla) y Alberto del Moral (Córdoba). Otros han regresado después de sus cesiones, caso de Goyo Medina (Badalona), Nikolas Jackson (Mirandés) o Migue Leal (Groningen).

La apuesta de la entidad de la Plana Baixa parece clara con los que están, más unos cuantos jóvenes del Villarreal C que dan el paso al primer filial esta campaña: el portero Iker Álvarez, el central Dani Pereiro, del lateral Lanchi, el centrocampista Aitor Gelardo y el delantero Álex Forés.