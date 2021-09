Emery vs. Escribá: la polémica con la tarjeta a Pedraza

“Venimos en una línea de trabajo en el que buscábamos la victoria a través del juego, hoy era un partido que planteábamos en esa línea. Hemos buscado ser ofensivos y ser intensos en la presión, con ello hemos concedido opciones a la contra, pero en 90 minutos hemos conseguido ser ganadores. A partir del juego hemos logrado esta victoria que nos da más aire”, apuntó.

“Los empates nos tenían satisfechos por el trabajo, pero es verdad que nos dejaba con la sensación de que necesitamos más. Con la victoria nos da confianza, goles, coger aire, estar más arriba en la tabla, y eso es muy importante”, añadió.

Sobre la polémica jugada en la que el colegiado no mostró la segunda amarilla a su jugador Alfonso Pedraza y que fue muy criticada en su rueda de prensa por el entrenador ilicitano, Emery señaló que "puedo entender que (Fran) Escribá esté contrariado. Respeto sus palabras pero no las comparto”.

“Podemos hablar de la primera tarjeta, pero creo que esas dos tarjetas no suman una roja. En la segunda el árbitro tiene que medir, sabe que la primera no es tan clara, por lo que para ha estado acertado a la hora de valorar esas jugadas en conjunto", finalizó.

El cabreo de Escribá

“El partido está marcado por la segunda tarjeta a Pedraza en la primera parte. Es una jugada clara, todos nos podemos equivocar, yo me equivoco y todos nos equivocamos, pero lo de hoy es mala fe. Hemos visto que Emery ha cambiado a Pedraza al descanso, que es la mejor explicación de que era tarjeta", explicó el entrenador del Elche, Fran Escribá.

"Esa jugada es mala fe, todo el mundo sabe que esa tarjeta es la segunda amarilla, y si no tiene esa primera tarjeta se la saca seguro. Por eso a partir de ahí el partido es una mentira, si de habla de los goles y del Villarreal superior sin hablar de esa jugada es mentir, el partido es esa jugada. Estoy enfadado, como diría Groucho Marx, he visto un gran arbitraje pero no ha sido hoy”, agregó.

“Tras esa jugada llega el error de Enzo, pero no estoy para hablar ya de nada más. Es una jugada vital. Este es un partido marcado por esa jugada, es verdad que en la segunda parte ellos estaban mejor, pero esa segunda parte no es verdad. El equipo trabajó, nunca bajó los brazos y siguió buscando entrar en el partido, hemos buscado el segundo gol para entrar en el partido y buscando el gol nos ha caído el cuarto”, concluyó.