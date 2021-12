Gerard da la clave para reacción del Villarreal: "Hay que trabajar con humildad para ir hacia arriba"

A Gerard Moreno nadie tiene que explicarle qué ha de hacer para superar los momentos complicados que llegan en una temporada. Durante su trayectoria profesional, el delantero catalán ha vivido capítulos buenos y otros no tanto, por eso es una voz autorizada para hablar del difícil momento por el que atraviesa el Villarreal CF en la Liga, en la que no consigue remontar el vuelo y ya tiene más cerca los puestos de descenso (a cuatro puntos) que los de competición europea, su objetivo al inicio de este curso 2021/22 (a once).

«Hay que ser humildes y trabajar desde la humildad para darle la vuelta a nuestra situación en la Liga y quizás el partido que tenemos entre semana de Champions (el miércoles contra el Atalanta) nos ayude a encontrar ese camino», dijo el ariete catalán.

Humildad, trabajo y los pies en el suelo, sin encender todavía las alarmas y confiando en que el trabajo que se está realizando es bueno y que, en esa línea, ha de llegar la reacción. Esa sería la receta mágica de Gerard, la que se desprende de unas sinceras palabras tras encajar la última derrota.

Las sensaciones del día a día

«Es verdad que la distancia va creciendo con los de arriba, pero no nos podemos volver locos. Sabemos que cada semana es una oportunidad, que esta contra el Sevilla no la hemos aprovechado, pero quedan muchos puntos y partidos por delante, y creo que podemos ganar varios seguidos e ir enganchándonos. Pero somos conscientes de que no se puede quedar en palabras sino que hay que hacerlo con hechos y confío mucho en el equipo porque vemos cómo se trabaja día a día, porque los partidos los perdemos pero las sensaciones dentro del campo no son malas y hacemos muchas cosas bien, entonces creo que hay que quedarse con eso y ser efectivos en las dos áreas porque es donde al final se definen los partidos», explicó.

En el caso de Gerard, su particular preocupación se centra sobre todo en la faceta goleadora. Y más tras fallar una buena ocasión ante el Sevilla que pudo cambiar el rumbo del encuentro. No es que el catalán entonara el mea culpa, pero sí se sentía en deuda con los suyos. «Estoy fastidiado por las ocasiones que hemos tenido, que han sido bastantes, y no han entrado. Yo he tenido la más clara y estoy fastidiado por no acertar, pero no queda otra que levantar la cabeza y trabajar para que el siguiente partido entren. Sabemos cuál es el camino y sabemos que hacemos muchas cosas bien; sabemos que generamos mucho, que el rival genera poco, pero al final como lo que marca es el resultado y los resultados en Liga nos están diciendo que no estamos donde queremos, así que hay que trabajar desde la humildad y seguro que así vamos para arriba», incidió el jugador de Santa Perpètua de Mogoda, recuperado recientemente de una lesión que le ha tenido apartado del verde más tiempo de lo esperado.

A recuperar la confianza

«De la pierna me encuentro bien y estos partidos me ayudan a coger confianza tras la lesión y de cara a los próximos encuentros. Necesito coger ritmo porque he estado mucho tiempo parado desde que ha empezado la temporada y la verdad es que a nivel físico y a nivel mental, los dos partidos en los que he participado me han ayudado a despejar las dudas que podía tener cuando vuelves de una lesión», confesó Gerard.

Esa confianza, pero de otro tipo, es la que ha de recuperar el Villarreal en la Liga. Y el futbolista 'groguet' cree que la Champions puede ser un gran aliciente para lograrlo antes de recibir el domingo en el Estadio de la Cerámica al Rayo Vallecano (14.00 horas). «Estamos deseando que llegue la final contra el Atalanta. Es un partido muy bonito, donde nos jugamos el pase a octavos y vamos a salir allí con respeto pero intentando salir a ganar, convencidos como hacemos siempre. Estamos deseando que llegue para quitarnos el mal sabor que nos ha dejado el resultado de Sevilla».

«En Bérgamo nos sirve tanto el empate como la victoria para pasar pero nuestra mentalidad ha de ser ganadora y no podemos especular. Tenemos un partido muy ilusionante», concluyó.