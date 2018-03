Ampas de Castellón apoyan la campaña Stop deberes para pedir que se regulen

La presidenta de la Federación Provincial de Asociaciones de Padres de Alumnos (Ampas), Silvia Centelles, anima a las 220 Ampas adheridas en la provincia de Castellón a sumarse a la campaña Stop Deberes. Una iniciativa que retoman ahora, coincidiendo con la proximidad de las vacaciones de Semana Santa y Pascua de los más de 90.000 estudiantes castellonenses.



La CEAPA --organización estatal más representativa de las Ampas de las escuela pública-- lanzó este lunes, de nuevo, la campaña, que arrancó el año pasado y se reedita con cada periodo vacacional. «Estamos twiteándola con el hastag Stop Deberes para intentar ser trending topic», señala.

QUIEREN HACERLA VIRAL Y PIDEN UNA REGULACIÓN AUTONÓMICA

Centelles anima a las Ampas castellonenses a adherirse, ya que «queremos que haya la mayor difusión posible, que la gente sea partícipe y a partir de este movimiento conseguir que en todos los territorios se plantee, a nivel de consejerías, hacer una normativa adaptada a cada comunidad autónoma que regule el tema de los deberes».

Con ello pretenden que las autoridades «vean que hay movimiento social, para que se comience a actuar», añade. La también secretaria de la CEAPA señala que «en la Comunitat se anunció el año pasado que se iba empezar a trabajar en ello».

Desde la Conselleria de Educación explican que «es un tema que se trató en una jornada con la comunidad educativa». No obstante, indican que «hoy por hoy no hay prevista una regulación específica para ya mismo».

"LOS DEBERES NO GARANTIZAN EL ÉXITO"

La presidenta de la FAPA dice ser «contraria a los deberes repetitivos, ya que no llevan a nada, no contribuyen a mejorar los resultados». «Los deberes pueden ser necesarios, pero adaptados a las necesidades de cada alumno. ¿Por qué un hijo que es un hacha en lengua pero no en matemáticas tiene que hacer lo mismo que el compañero de al lado, que es un crack en matemáticas pero no en lengua?», se pregunta. Además, indica, «no es lo mismo un escolar de primero de Primaria sin necesidades educativas especiales, que otro que sí las presenta. Ningún niño es igual a otro y hay que adaptarse», resalta.

Centelles recalca que esta iniciativa no va ni mucho menos contra la labor del profesorado. «Es una decisión a nivel individual, porque es un tema controvertido, pero no es un enfrentamiento con los docentes», señala. Apunta que como «la participación queda en el ámbito personal es difícil saber el éxito que tuvieron las anteriores campañas».

UNA CITA A LA QUE ESTÁ LLAMADO EL 80% DE ALUMNADO

En la provincia de Castellón hay 72.153 alumnos matriculados en los centros públicos (el 80%) y otros 18.164 en la concertada. Y es que la Concapa --confederación católica mayoritaria en la concertada--, no se suma a la campaña de Stop Deberes de CEAPA

LAS RAZONES POR LAS QUE LA CONCAPA NO LO SECUNDA

José Antonio Rodríguez, presidente de Concapa Castellón, señala que esta entidad no secunda la campaña de CEAPA y que «deberes sí, pero proporcionados y de acuerdo a la edad del alumno y a su necesidad concreta». Así, aboga por que el claustro se coordine para no sobrecargar al alumno, y valorar que no es lo mismo la primera etapa de Primaria que la ESO. «Teniendo en cuenta esto, reforzar y afirmar las materias de clase es positivo», concluye.

Y LAS RAZONES POR LAS QUE CEAPA CONVOCA STOP DEBERES