El atasco judicial obliga a señalar juicios para el 2019 en Castellón

Los atascos de la justicia castellonense se agudizan y obligan ya a señalar juicios para la primavera del año 2019. La carga de trabajo que soportan los cuatro órganos de Penal --el Ministerio rechazó recientemente crear el quinto solicitado-- y la falta de medios humanos provocan retrasos y ausencia de fechas libres y así lo confirman jueces, fiscales y abogados de la provincia a Mediterráneo.

La situación genera «tensiones» y «hartazgo» entre los profesionales del sector un mes después de que la Conselleria de Justicia y la Audiencia Provincial anunciaran que crearán un juzgado de lo Penal bis de refuerzo para descongestionar la sobrecarga. Un órgano para el que el presidente de la Audiencia, José Manuel Marco, pedirá un juez, un letrado de la Administración de Justicia y tres funcionarios y que, según sus previsiones, permitirá desatascar cerca de 1.200 asuntos.

El colapso es todavía más grave tras el cese del juez de refuerzo con el que contaba el Juzgado de lo Penal número 1, uno de los que presenta mayores problemas. Según explica el decano de los abogados de la provincia, Antonio Esteban, este órgano se está viendo obligado a suspender juicios que había señalados por problemas de agenda, después de que la sala de Gobierno del TSJCV hiciera oficial la conclusión del refuerzo que tenía otorgado.

«Las dilaciones son brutales y no me extraña que los señalamientos se prolonguen un año y medio. Aunque se pidió que se mantuvieran los refuerzos asignados, algunos ya no continúan con su labor y la situación va a peor», argumenta Esteban.

En la misma línea se pronuncia la decana de los procuradores de Castellón, Carmen Rubio, quien confirma que Penal es el área que sufre los mayores atascos y apunta que «debería ser de obligado cumplimiento que se reforzara con más medios».

MALESTAR

Numerosos letrados consultados critican las reiteradas dilaciones, que lastran una justicia «nada ágil» y que obligan a juzgar delitos que se cometieron hace una década. «Resulta, cuanto menos frustrante y perjudicial, que se suspenda un juicio por incomparecencia de un testigo y se señale, nuevamente, al cabo de más de un año», critican juristas de la provincia.

El principal problema, reside, según sostienen, en que el Ministerio --que solo ha autorizado la creación de 1ª Instancia 10 en Castellón e Instrucción 5 en Nules-- no valida la puesta en marcha de Penal 5, un juzgado cuya reivindicación es ya histórica y, sin embargo, «se parchea, a regañadientes y con refuerzos puntuales» unos colapsos que parecen ya estructurales.