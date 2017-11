COCEMFE denuncia ante la Fiscalía la falta de accesibilidad de los trenes a discapacitados

La Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunitat Valenciana, COCEMFE CV, ha denunciado ante la Fiscalía provincial de València la falta de accesibilidad para discapacitados en los trenes del servicio de Cercanías de Renfe en la Comunitat Valenciana.



La entidad de utilidad pública ha presentado una casuística de reclamaciones que evidencian la imposibilidad de acceder al servicio de Renfe Cercanías por parte de las personas con la movilidad reducida en igualdad de condiciones debido al desnivel existente entre el tren y el andén y a la escasez de trenes adaptados.

Estas reclamaciones han sido interpuestas en la provincia de València, aunque la problemática se produce en todas las estaciones de la Comunitat Valenciana.



En todos estos casos, las personas usuarias de sillas de ruedas o con la movilidad gravemente reducida se ven obligadas a llamar a familiares o a otros viajeros para que les suban a pulso al tren, buscar medios de transporte alternativos como taxis adaptados (con mayor coste económico) o sufrir las consecuencias de no disponer de tren accesible a la vuelta una vez realizada la ida.

Reivindicación histórica del colectivo

UNA "DISCRIMINACIÓN"

Javier Segura, presidente de COCEMFE CV, ha señalado que estos hechos suponen una discriminación hacia el colectivo de personas con discapacidad: “En estos momentos no se garantiza la calidad del servicio a nuestro colectivo, lo que provoca una grave discriminación hacia un grupo vulnerable y nos impide desarrollar una vida independiente. Son muchos años sin ofrecer un servicio accesible y digno a las personas con discapacidad y es el momento de dar soluciones. Desde COCEMFE CV tenemos alternativas para mejorar de hecho esta situación pero Renfe Cercanías no nos ha querido escuchar”, ha indicado.



La organización sin ánimo de lucro ha tomado esta iniciativa tras solicitar una reunión con Renfe Cercanías de Valencia el pasado mes de marzo para abordar esta problemática y no haber obtenido respuesta. Esta solicitud siguió a las gestiones infructuosas realizadas en este sentido ya en 2014.

Ante esta circunstancia de desamparo y el inmovilismo de Renfe, COCEMFE CV inició el pasado mes de abril la mencionada actuación con la Fiscalía, que ha abierto diligencias preprocesales por los casos aportados.



Esta actuación se enmarca en las acciones que está llevando COCEMFE CV en el contexto del horizonte legal del 4 de diciembre establecido por la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social para que todos los entornos, productos, bienes y servicios sean accesibles; entre ellos, el transporte, tal como recoge el texto en su artículo 5.



SOLO UNO DE CADA TRES ES ACCESIBLE

En la actualidad, solo el 35’4% de los trenes del servicio de Cercanías son accesibles, y todos circulan indistintamente por las líneas C-1, C-2 y C-6, según datos de Renfe.

Desde COCEMFE CV señalan que, para garantizar la accesibilidad integral en el transporte ferroviario, hay que sumar la accesibilidad de las estaciones, la existencia de itinerarios accesibles, la accesibilidad en el material rodante, la existencia de espacio reservado para las sillas de ruedas en el interior del vagón y el vínculo o frontera entre el tren y el andén. Si falla este último, los demás pierden su utilidad, puesto que todos los elementos funcionan como una cadena que garantiza la accesibilidad.