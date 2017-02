Los colegios de Castellón tienen cinco semanas para decidir su modelo plurilingüe

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

No deja de sorprender que se potencie el valenciano por encima de otras lenguas como el castellano y el ingles. Es de suponer que lo que se pretende es imitar a los catalanes......y tambien encerrarse laboralmente a la Región. No sé que meritos academicos tiene Marzá, pero impulsar el valenciano a estos niveles es no tener visión de futuro. Si actualmente ya hay gente que es incapaz de hablar en castellano, gente de Villafamés, ¿que pasará dentro de 10 años? Que pena dá que estos políticos sean tan nefastos dirigiendo areas como las de educación.