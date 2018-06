Los festivales suman ya un impacto de 60 millones en Castellón

Castellón, tierra de festivales. La Diputación de Castellón ha incrementado un 25% su inversión a festivales (Arenal Sound, FIB y Rototom Sunsplash) para alcanzar los 500.000 euros destinados a esta partida, que se traduce en un impacto económico que supera los 60 millones y sitúa a la provincia como la "única que puede aportar la mejor lista de conciertos" en verano.

Así lo ha explicado este jueves en rueda de prensa el presidente de la Diputación, Javier Moliner, que ha comparecido junto a responsables de los tres festivales: David Díaz por parte del Festival Internacional de Benicàssim, David Sánchez del Arenal Sound y Filippo Giunta del Rototom Sunspalsh.

Para Moliner, ofrecer esta rueda de prensa es un "privilegio" que le gustaría tener a muchos presidentes de diputación en España pero la de Castellón es a su juicio la única provincia que puede ofrecer un elenco de artistas y actuaciones de este nivel concentradas en verano.

Cada uno de los tres festivales a los que la Diputación destina 500.000 euros -100.000 más que en 2017- han ido creciendo con el FIB "marcando la estela desde hace 24 años" y con "su público y sus objetivos", convirtiéndose en "grandes marcas" que "han hecho de Castellón un destino preferente para muchos turistas a la hora de elegir sus vacaciones con la excusa del ocio y la música".

Moliner ha destacado las campañas de la Diputación para "fidelizar" a ese público que llega a la provincia con el pretexto del festival de música y ha indicado que "la capacidad de retorno de esas 740.000 personas que llegan a la provincia tiene un impacto brutal sobre el territorio".

En su opinión, resulta "tremendamente rentable" una inversión de 500.000 euros que "retorna en un beneficio económico de cerca de 60 millones de euros".

La música, ha indicado el presidente, "es el tractor para que gente de más de 100 países conozca Castellón", y que "sin el argumento de la música no vendrían" porque "uno no puede enamorarse de lo que no conoce".

LOS FESTIVALES //

Por su parte, David Díaz ha mostrado la "extrema gratitud" del FIB hacia la Diputación "por su consideración con los festivales de la provincia" y ha asegurado que "es un orgullo promocionar y abanderar la provincia de Castellón en todos los rincones" donde esta cita tiene presencia.

Díaz ha señalado que la venta de entradas para la edición de 2018 del FIB va "algo más lenta" que el año pasado, pero esperan colgar el cartel de completo para la jornada del sábado -en la que actúa The Killers- con un impacto económico superior a los 30 millones de euros.

El director del Arenal Sound, David Sánchez, ha explicado que el festival -que agotó sus entradas hace más de seis meses- supone "un producto muy diferencial" y "atrae un turismo de mucha calidad".

Sánchez ha asegurado que este año se siguen mejorando las medidas de contaminación acústica que el festival está llevando a cabo en las últimas ediciones.

Y Filippo Giunta, director del Rototom Sunsplash, ha asegurado: "Tener a las Administraciones a tu lado es sentirse apoyado y el público lo percibe", algo que no les ocurría en su anterior etapa en Italia, ha agregado.

Este año el festival, que celebra su 25 aniversario, ha incrementado la venta de abonos en un 30 % y especialmente se ha aumentado el número de asistentes provenientes de EEUU.