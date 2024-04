La Lledonera rep el homenatge dels xiquets en el Pregonet en Castelló

Els xiquets de Castelló tindran hui el seu protagonisme en un dels actes més emblemàtics de les festes del centenari de la coronació de la Verge del Lledó: el Pregonet. Al voltant de 150 xicotets participaran en aquesta desfilada que partirà a les 11.00 hores des de la plaça Clavé i recorrerà el centre fins al carrer Arxipreste Balaguer.

Enguany, els assistents tiraran 300 quilos de caramels des de les quatre carrosses i els set carros que homenatjaran la patrona de Castelló. En aquesta edició, com a principal novetat, eixirà al principi del Pregonet un carro engalanat de la Federació de Colles relacionat amb la Lledonera.

Els va penar dels patrons de Castelló, la colla de Dolçainers i Tabalaters, els gegantsde la colla del Rei Barbut i els nanos del Corpus, els tradicionals balls dels arets i caballets, els grups de danses de la Nova Escola, la Escola de Dansa Castelló, Illes Columbretes i El Forcat i l’Associació d’Estudis Tradicionals Grup Castelló donaran pas a les padrines i presidents infantils, així com a la reina infantil i la seua cort d’honor. El Pregonet ho tancarà la banda de música Castalia.

Durant tot el recorregut, els participants estaran acompanyats per membres de l’actual junta de govern de la Real Confraria de la Verge del Lledó.

Per una altra nit a les 22.30 hores, els castellonencs podran gaudir de la Serenata en honor a la Verge del Lledó que se celebrarà en la plaça Major.

Peça de l'esglèssia de Llucena. / HÉCTOR GOZALBO

La parròquia de Llucena ha cedit la peça ‘Verge amb el Xiquet, de marbre, per a l’exposició ‘Mysteria Rosarii’ que amb motiu del centenari de la coronació de la Verge alberga la sala San Miguel de Castelló.

Esglèssia de Sant Vicent Ferrer, en Castelló. / FERNANDO FALCÓ

La Verge del Lledó va arribar ahir a l’última de les esglésies de Castelló que ha recorregut amb motiu del centenari de la seua coronació: el temple de Sant Vicent. Va ser rebuda per desenes de fidels que, després d’entronitzar-la en l’altar, li van ofrenar amb flors, música i oracions amb els quals li van donar la benvinguda.

Galería de imágenes: Virgen del Lledó en la parroquia de San Vicente / Fernando Falcó

Una missa solemne va formar part de la programació organitzada per aquesta parròquia des d’on la Lledonera eixirà hui per a dirigir-se fins a la cocatedral de Santa María on romandrà fins al dia de l’ofrena de flors (1 de maig), l’acte del centenari de la coronació previst per al dia 4 i la processó general de retorn de la imatge a la basílica del diumenge 5 de maig.

Reunió de l'alcaldessa i el bisbe. / MEDITERRÁNEO

L’alcaldessa Begoña Carrasco, va rebre ahir al bisbe de la diòcesi de Sogorb-Castelló pel centenari de la coronació de la Verge del Lledó on van recordar la importància i bon acolliment que estan tenint els actes.