Las fotografías y vídeos de las manifestaciones contra la sentencia a 'la Manada' en la provincia

Cerca de las 14 horas del jueves se hacía pública la sentencia a los cinco acusados del caso conocido como 'la Manada': 9 años de cárcel para cada uno de ellos y una indemnización conjunta de 50.000 euros.

La reacción social no tardó en llegar: en pocas horas, ciudadanos y ciudadanas de todos los puntos del país habían convocado manifestaciones para mostrar su repulsa a la sentencia, que consideraba lo ocurrido como un delito de abuso sexual y no como violación, rechazando además la existencia de un delito de intimidación. También, tanto en Castellón capital como en algunos pueblos, se convocaron algunas manifestaciones. Si no pudiste asistir, aquí puedes consultar varios vídeos de estas convocatorias, así como una galería de fotografías.