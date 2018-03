Marco defiende «la independencia» que tiene el consejo rector para decidir sobre Bellido

Tras días de cruces de acusaciones y tensiones, hoy se reúne el consejo de gobierno del Patronato de Fiestas de Castellón. En el orden del día está la incoación de un expediente sancionador, propuesto por la presidenta del patronato, Sara Usó, contra el máximo responsable de la Junta de Fiestas, Juanvi Bellido, por siete supuestas faltas, que hacen referencia a ciertos comportamientos, como desplantes e insultos, y ausencias sin justificar en actos importantes de las fiestas de la Magdalena. Bellido, quien asistirá hoy a la reunión en la que pedirán que sea sancionado, niega las acusaciones y ya ha puesto el asunto en manos de sus abogados, como avanzó Mediterráneo.

La alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, opta por no pronunciarse sobre el asunto. «No hago declaraciones en aras a la independencia en la toma de decisiones del consejo rector», insistió.

Tanto Usó como la mayoría de los doce miembros del consejo rector propuestos por el equipo de gobierno evitan manifestarse sobre su postura, aunque todo apunta a que secundarán la apertura de un expediente. Tanto el concejal de Castelló en Moviment Xavi Del Senyor como la vocal Pilar Escuder ya han anunciado que no podrán asistir por motivos personales.

Los que sí se pronuncian son los dos concejales del PP que forman parte del órgano de gobierno de las Fiestas, Carlos Feliu y María España, quienes barajan votar en contra, aunque no descartan de forma tajante la abstención. Los populares acusan al gobierno local de «injerencia política» y de «politizar las fiestas».

Y es que este punto resulta crucial en el debate. El concejal de Ciudadanos Manuel Paduraru avanzó ayer que va a votar en contra del expediente porque el consejo de gobierno no tiene potestad al respecto, ya que Bellido no forma parte del mismo.

Por su parte, el presidente de la Junta remarcó que tiene previsto asistir a la reunión de hoy «porque no tiene nada que ocultar», aunque advirtió de que no tiene previsto profundizar en ninguna pregunta que se le pueda formular, «porque mis abogados me han aconsejado que hable lo justo, lo que tenga que contestar lo haré delante del juez». «El equipo de gobierno está en un callejón sin salida, no soy miembro del consejo rector y no tienen competencias sobre la Junta», insistió ayer Bellido al respecto.