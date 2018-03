'No está contraindicado dar la teta como consuelo ante una rabieta'

Las mujeres que amamantan a sus hijos más allá de los ocho o diez meses se enfrentan al rechazo social, debido a las ideas erróneas y prejuicios que perviven respecto a la lactancia no interrumpida. Así lo explicó este viernes el psicólogo Alberto Soler, uno de los ponentes de las VI Jornadas de Promoción de la Lactancia Materna organizadas por la asociación Mamare y que se han celebrado en la Universidad Jaume desde el miércoles 21 de marzo hasta el viernes 23.

El psicólogo relató los comentarios a los que se enfrentan las madres que no interrumpen el amamantamiento y también aportó algunas claves para que ellas puedan tomar libremente la decisión de continuar su lactancia o pararla, sin sentirse obligadas por la presión del entorno. Según Soler, “no hace falta más que hablar con mamás que dan el pecho a niños mayores de 8 o 10 meses para que te expliquen que tienen que escuchar toda clase de comentarios, en la línea de “le estás malcriando”, “no le dejas crecer”, “eso no puede ser bueno”, o incluso “le estás haciendo daño””.

Teta para las rabietas

Soler explicó que las investigaciones científicas muestran que amamantar durante años no causa ningún perjuicio ni a la madre ni al niño o niña. El psicólogo afirmó que “si la madre y el niño lo viven con tranquilidad y no hay demasiadas interferencias de entorno, una lactancia larga puede suponer momentos de encuentro, de cariño, cercanía y contacto entre la madre y el hijo, que por lo general facilita las cosas en la relación, como puede hacerlo también los besos, las caricias, los abrazos, el humor o el mantener una buena comunicación”.



También afirmó que el pecho es un buen recurso en las rabietas infantiles “porque no, no está contraindicado en absoluto ofrecer la teta como consuelo ante una rabieta. Es una pregunta que me hacen muchas veces en estas charlas, y yo suelo contestar que si yo tuviera tetas no dudaría en utilizarlas para calmar a mi hijo”. Soler advirtió que puede que las madres que lo hagan públicamente tengan que escuchar “algún comentario desaprobatorio”, pero este no es un motivo para dejar de hacerlo porque probablemente serán criticadas “hagan lo que hagan”.



El jueves, los asistentes a las jornadas pudieron disfrutar de otras dos ponencias. Armando Bastida, enfermero pediátrico y asesor de lactancia, abordó el rol del padre en la lactancia. Alba Padró, consultora IBCLC (Consultora de Lactancia Certificada a nivel Internacional) analizó cómo las nuevas tecnologías están influyendo en la tarea de las asesoras y grupos de apoyo a la lactancia.



SOBRE LOS PONENTES:

Armando Bastida es papá de 3 hijos con edades comprendidas entre 12 y 5 años, enfermero pediátrico y asesor de lactancia desde 2007. Armando comenzó su andadura divulgativa con un pequeño blog (elmundodearmandilio.blogspot.com.es), desde 2008 ha editado entradas para la revista “BEBÉS Y MÁS”, donde ha escrito más de 3800 artículos, y también le podemos encontrar en su web (www.armandobastida.com) y en www.criarconsentidocomun.com, donde nos abre su precioso proyecto de tribu virtual, que basándose en el proverbio africano que dice: “para cuidar a un niño hace falta una tribu entera” acerca a madres y familias de forma on-line. La última andadura de este riojano afincado en Cataluña es su libro SOY PAPÁ. CÓMO CRIAR A TUS HIJOS CON SENTIDO COMÚN, de la editorial OB STARE. Ver entrevista.

Alba Padró es auxiliar de clínica y con el nacimiento y lactancia de su primera hija se enfrascó de lleno como asesora de lactancia en el grupo de apoyo madre-madre barcelonés Alba lactancia y desde 2008 es consultora de lactancia certificada a nivel internacional (IBCLC).

Durante años estuvo escribiendo cientos de entradas para su blog “SOM LA LLET. Y en los últimos años se ha hecho eco en las grandes redes sociales (Facebook “Alba Padró Arocas Page”, Twitter “@AlbaPad”, Instagram “@albapadibclc”), donde no sólo es muy activa, sino que continúa ofreciendo todo su apoyo a las madres lactantes.

Es la creadora, junto con su amiga y socia María Berruezo, de la primera aplicación sobre lactancia materna que hay en la red. LactApp ofrece respuestas personalizadas para cada caso, además, la App es gratuita y cuenta ya con más de 50.000 descargas desde que se puso en marcha el verano de 2016. Y desde septiembre de 2017 podemos encontrar en las librerías su primer libro, “SOMOS LA LECHE” de la editorial Grijalbo. Ver entrevista.

Alberto Soler es padre de dos hijos y psicólogo, Master en Psicología Clínica y de la Salud, Especialista Europeo en Psicoterapia (EuroPsy) y Psicólgo General Sanitario.

Con más de 10 años de experiencia en psicoterapia, ha colaborado en varios espacios de radio, televisión y prensa como la Cadena SER, El País Semanal, El Huffington Post, Canal 9 o el proyecto Gestionando Hijos. Actualmente es colaborador del programa “SER SALUDABLE” de Cadena Ser, y de la comunidad virtual “CRIAR CON SENTIDO COMÚN”. Desde hace más de dos años Alberto sube cada semana sus “PÍLDORAS DE PSICOLOGÍA” a su canal de youtube. Recientemente podemos encontrar su primer libro, “HIJOS Y PADRES FELICES. CÓMO DISFRUTAR LA CRIANZA”, de la editorial KAILAS, que se encuentra a la venta desde octubre de 2017.

Para saber más sobre su labor divulgativa le podemos encontrar por su blog (www.albertosoler.es/blog), Facebook (Alberto Soler, psicólogo en Valencia), Twitter(@asolers) o su canal en Youtube. Ver entrevista.