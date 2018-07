La superestrella del hip hop Travis Scott arrancará hoy los conciertos

El FIB arranca hoy su vigésimo cuarta edición con un cartel musical encabezado por Travis Scott. La superestrella del hip hop americano actuará en el escenario principal Las Palmas, a la 1.00 horas. El propio director de Maraworld, Mevin Benn, reconoce que era el cantante que más ganas tiene de ver en Benicàssim, ya que le parece «uno de los artistas más excitantes y uno de los conciertos más impresionantes» que vio el año pasado. «Es muy eléctrico y muy espectacular», señala, por lo que el espectáculo promete.

Su próximo y tercer álbum, Astroworld, es uno de los discos más esperados del año. El artista, compositor, productor, diseñador, icono y fundador del sello Cactus Jack Records ha cambiado las reglas del hip hop, al tiempo que ha dejado su impacto cultural con todas sus acciones.

También estarán los fantásticos Two Door Cinema Club, el hip hop de J Hus y Princess Nokia, la rítmica de Everything Everything y Tune-Yards. Y otros como Nothing But Thieves, el pop de Jessie Ware, la variedad electrónica de Cashmere Cat y Sofi Tukker, así como los sonidos de nuevas bandas como Pale Waves, The Magic Gang y Terry Vs Tori, entre otros grupos que estrenan el cartel.

BANDA LOCAL

Por otro lado, destaca la presencia de Nadia Sheikh en el programa de hoy. La joven artista de l’Alcora, voz y guitarra, actuará con su banda formada en Londres donde lleva viviendo cuatro años. Allí no para de dar conciertos, lo que les ha llevado incluso a estar presentes a finales de junio en el festival de la isla de Wight, uno de los grandes certámenes organizados en Reino Unido. Un éxito que ahora sigue con el FIB. De hecho, fue el mismo día cuando les confirmaron su presencia en ambos festivales, según cuenta a este periódico. Pero al ser de aquí, señala que tocar en el FIB es «un sueño». «Llevo desde que tenía 16 años asistiendo al festival y siempre he tenido la ilusión de que algún día actuaría en él», destaca. Su voz sonó el año pasado en la zona vip la jornada previa a la apertura.