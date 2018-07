Llegan los primeros 'fibers' a Benicàssim

Los primeros fibers llegan a Benicàssim coincidiendo con la apertura de la zona de acampada del FIB. Se trata de la primera oleada de participantes, para aprovechar ocho intensos días de vacaciones que incluye su abono al festival, en los que no solo asisten a conciertos sino también toman el sol en la arena y se bañan en la playa. La mayoría son británicos, pero también hay de otras partes del mundo y muchos españoles.

Algunos de ellos han aprovechado la mañana del lunes para pasar por las taquillas para intercambiar su entrada por la pulsera oficial del evento que da acceso a las áreas de conciertos y de cámping. Un elemento que les identificará durante esta semana, junto al resto de asistentes sobre todo a partir del jueves, como participantes del FIB.

Será el jueves cuando den comienzo las actuaciones, con la superestrella de hip hop Travis Scott, uno de los directos más espectaculares que se esperan, según anunció en la presentación del cartel de esta edición el director de Maraworld, Melvin Benn.

El viernes es el día de The Killers, la banda de Las Vegas que vuelve a Benicàssim para hacer sonar sus mejores hits, como Mr. Brightside, The Man o Somebody Told Me. Además, también actuarán The Vaccines y Catfish And The Bottlemen, The Charlatans, así como Rag’n’Bone Man, el aclamado cantante y compositor británico que saltó a la fama en el año 2016 con su primer y exitoso álbum, titulado Human.

Un dúo mítico del pop británico, Pet Shop Boys, lidera el programa del sábado con un directo indispensable en el que no faltarán algunos de sus temas más memorables y coreados, como West End Girls, Go West o It’s A Sin.

Liam Gallagher redondeará un año apoteósico con su concierto como estrella del domingo, en el que sonarán sus temas en solitario más conocidos y una buena ración de clásicos de Oasis.