Peñíscola, llena de manteros por el retraso del refuerzo de policías

El primer fin de semana del verano marca el arranque de la temporada alta en destinos turísticos como Peñíscola. La celebración de San Juan o los actos de recreación histórica dedicados a la figura del papa Luna influyeron en una notable afluencia de gente en la calle, si bien no todo estuvo a punto, ya que los refuerzos de la Policía Local no comenzaron como estaba previsto. Una de las consecuencias de ello fue la proliferación de puestos de top manta en diferentes puntos del paseo marítimo, ya que no contaban con la vigilancia de los últimos años, que era habitual en esta época del calendario.

En este 2018 es necesario que cada consistorio aporte documentación a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a Emergencias para que este organismo de la Generalitat avale los procesos de contratación seguidos por cada municipio. El alcalde, Andrés Martínez, explica que la documentación «llegó el viernes sobre las 14.00 horas, por lo que no dio tiempo de avisar a los agentes seleccionados y tramitar las altas en la Seguridad Social».

Justo el sábado tuvo lugar una feria de la entidad de comerciantes en la explanada del paseo. «Fui por la mañana a saludarles, y tuve que dar la cara por la presencia de manteros. Esperamos que la situación remita esta misma semana al incorporar a los siete primeros agentes», detalla.

En principio, debían ser 10 los primeros contratados, «pero el no tener la autorización hasta ese momento hizo que algunos avisaran de su renuncia», matiza el primer edil. Las bolsas de trabajo están agotadas, de manera que los efectivos restantes serán llamados de convocatorias abiertas en municipios cercanos.

Oposiciones

En total, la partida presupuestaria del operativo veraniego contempla la llegada, durante tres meses, de 16 personas. A ellas se sumarán los nueve agentes que en los últimos meses superaron el proceso de oposiciones y que en estos momentos estudian el curso de capacitación del Instituto Valenciano de Seguridad Pública (Ivaspe). Martínez explica que durante esta formación no cuentan «con ellos en las calles, pero el 1 de julio estarán de nuevo en el pueblo, algo que también se va a notar dentro de muy pocos días», indica.

En cuanto al resto de fuerzas de seguridad, la última reunión de la junta local trató la inclusión de Peñíscola en el plan estival de la Guardia Civil. El encargado de anunciar esta medida fue el entonces delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Moragues, que no concretó el número de efectivos destinados. Por el momento, se desconoce si el cambio en el Ejecutivo central supondrá alguna modificación en los planes para estos meses.