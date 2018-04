El arma secreta de Salah es de Benicàssim

Mohamed Salah es posiblemente el futbolista más en forma de Europa. Esta temporada ha marcado 43 goles (10 de ellos en la presente Champions), siendo decisivo en un Liverpool que acaricia el pase a la final. Su hombre de confianza en su club es el fisioterapeuta de Benicàssim Rubén Pons, que le acompañará con su selección a Rusia. «Me lo pidió la semana pasada y no me podía negar. Creo que seré el primero de mi pueblo que esté en un Mundial», bromea.

Pons desvela que el extremo está muy agradecido a su trabajo: «Solía arrastrar molestias que le impedían estar al 100% y cuando le dieron el premio de mejor jugador de la Premier me dijo que en parte era gracias al plan específico que le preparamos». El fisio, a diferencia del resto de los mortales, espera tener pocas vacaciones: «Si jugamos la final con el Liverpool acabaré la temporada con el club el 26 de mayo y el 10 de junio ya estaría en Rusia, pero será por una buena causa».

El benicense desvela que no le sorprende el rendimiento de Salah y destapa una anécdota: «Le sale todo. Cuando coge el balón sabes que la va a liar. Antes hacíamos apuestas con los goles que podía marcar y me decía que si llegaba a 30 me pincharía con las agujas de recuperación. Como lleva ya 43 me tiene que poner siete. ¡No volveré a apostar con él!».

Sobre el temporadón de su Liverpool, que tras golear 5-2 a la Roma tiene pie y medio en la final de Champions, afirma: «No tenemos relajación, pero sí confianza. Como futbolero que soy, vivir esto desde dentro es increíble».