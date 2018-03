Calleja: «La victoria del Girona es merecida»

El entrenador del Villarreal, Javier Calleja, reconoció después de la derrota sufrida ante el Girona en casa que su equipo no está pasando precisamente por su mejor momento. Después de caer eliminados de Europa League y de sumar solo cuatro puntos de los últimos 18 en Liga, el técnico confía en que el trabajo diario sirva para dar un giro de 180 grados a la situación actual.

«El Girona ganó por muchos factores. El primero ha sido su gol, eso les ha permitido jugar con más tranquilidad. Además nosotros no hemos estado finos con el balón en los pies, por lo que ha sido más fácil para ellos» dijo en rueda de prensa Calleja.

Cuestionado sobre si le había sorprendido el nivel mostrado por el conjunto catalán en el Estadio de la Cerámica, el madrileño contestó lo siguiente: «No me ha sorprendido porque sabe esperar su momento, tienen recursos, jugadores que hacen daño y han jugado un partido muy serio, por lo que su victoria es merecida».

UN BAJÓN ANÍMICO // No ocultaba el técnico que el Girona y el Villarreal pasan hoy por momentos bien distintos, lo que repercute en el estado anímico de ambos conjuntos: «Ellos están en una dinámica positiva, algo que es todo lo contrario para nosotros y eso es lo que hay que cambiar. Tenemos que trabajar para revertir esta situación, porque ahora mismo no estamos bien», comentó.

Calleja prosiguió con su alegato de la siguiente manera: «Tenemos que recuperar la confianza que hemos perdido. El estado anímico es importante y mientras ellos parecían eufóricos, a nosotros nos faltaba seguridad».

El entrenador del Villarreal no quiso evaluar por último la actuación del árbitro, a pesar de reconocer que sus jugadores le comentaron que hubo «dos jugadas dudosas». «De todas formas, no quiero hablar de los árbitros, aunque últimamente no estamos teniendo suerte», concluyó.

ASÍ LO VIO MACHÍN // Por su parte, el técnico del Girona, Pablo Machín, no ocultó que a estas alturas de temporada, el objetivo es Europa: «Tenemos 40 puntos que nos permiten estar el año que viene en Primera. Estamos en un buen momento y en una posición ideal y es verdad que estando donde estamos vamos a pelear por una de las plazas europeas».

Del partido destacó que su rival tuvo la pelota, aunque sin generarles mucho peligro. Para Machín la clave fue marcar pronto, lo que les permitió ser «más sólido y jugar más tranquilos», ya que cree que el Villarreal es «letal atacando los espacios». El técnico añadió que para el Girona «es muy simbólico ganar aquí, ya que cuando preguntan a quién quieres parecerte, yo siempre he dicho que quieres ser el nuevo Numancia, Leganés o Eibar, pero el culmen es ser como el Villarreal que siendo un equipo pequeño está donde está».