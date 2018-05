Calleja y Zidane miran al futuro

Zinedine Zidane confirmó el regreso de Carvajal y Cristiano en el Estadio de la Cerámica, en un encuentro ante el Villarreal en el que dijo no tiene miedo a lesiones de sus jugadores y es «un partido para preparar la final» de la Champions.

No le servirá el Villarreal como equipo similar al Liverpool en su estilo de juego, pero sí la última jornada de Liga para que sus jugadores compitan y lleguen en buen tono físico a la gran cita de Kiev: «Como equipo no creo que se parezcan, son completamente diferentes porque el Villarreal juega, sale siempre con el balón a intentar jugar desde atrás y no es el caso del Liverpool. Pero lo importante para nosotros es hacer un buen papel».

El técnico adelantó la vuelta tras lesión de Carvajal y Cristiano: «Sí, les vamos a ver porque es importante que estén». Y no piensa en que poner a titulares ante el Villarreal sea un riesgo. «Como entrenador no pienso en lo que puede pasar de negativo, una lesión y estas cosas. Es parte del fútbol. Hay que jugar bien porque jugar es la mejor forma de preparar bien la final. Nada reemplaza a un partido. Entrenando bien no se tiene su intensidad, ritmo y presión», manifestó. Respecto a Cristiano, que aseguró hace una semana que llegará al 150% a la final, bromeó con que «está al 120. Le veo bien, entrenando con normalidad toda la semana, bien para el último partido antes de la final».

UNA LOSA MUY PESADA // Con el final de la competición doméstica, el técnico del Madrid hizo autocrítica de un torneo en el que perdieron toda opción antes del inicio de año. «No estamos contentos de la primera vuelta pero muy contentos por el final de Liga. Si hubiéramos hecho la misma trayectoria que el año pasado, no hubiésemos ganado la liga este año. Al final lo que ha hecho el Barcelona es una gran temporada y le felicitamos», aseguró.

Centrado en el presente, Zidane evitó hablar de Neymar y pidió no ser preguntado hasta que no acabe la Champions por él: «No voy a hablar más de un jugador que no es mío. Nos quedan diez días para la final y antes tenemos otro partido. Después hablaremos, ahora nada».

Aunque Zidane no quiere hablar del equipo que tiene en mente para la final de Kiev, admitió que la mejoría de Gareth Bale en Liga no le ha aumentado las dudas. «Para nada, ya veremos después del partido ante el Villarreal. Lo bueno para mí y los jugadores es que todos estén perfectos físicamente. Bale está mejor porque está entrenando bien», concluyó.

El Villarreal logró en Riazor la clasificación para la Europa League. Con el objetivo cumplido, hoy recibe al Madrid con la intención de «poner la guinda a la temporada con una victoria. Son fiestas en Vila-real y queremos unirnos a esa fiesta». Eso, en cuanto al presente. ¿Y qué hay del futuro de Calleja? «Habrá que esperar, a partir del domingo hablaremos para anunciarlo cuando se termine cerrando, que está prácticamente hecho», admite.

Siguiendo con el choque ante los blancos, desvelaba el porqué de la no convocatoria de hombres como Trigueros, Rukavina o Bacca: «Tenían cuatro tarjetas y es preferible tener precaución para que puedan empezar la próxima temporada».

Con estas declaraciones daba a entender que tanto el serbio como el colombiano seguirán de amarillo al menos un año más: «Su rendimiento ha sido bueno y por si acaso hay que contar con ellos».

Cuando se le preguntó por el importante botín que recibiría el Villarreal asegurando la quinta posición —seis millones de euros—, contestó lo siguiente: «Nadie se va a relajar. Somos los primeros que queremos ganar, sería una victoria de prestigio. Lo que queremos es acabar lo mejor posible y solo es posible si ganamos».

BRUNO SORIANO Y SALEM // Dos nombres propios salieron a la palestra en la rueda de prensa previa al partido del Madrid. El primero, el de Bruno Soriano, inédito por lesión esta temporada, de quien Calleja destapó: «Es un jugador que para nosotros es importantísimo en todos los aspectos. De contar con él a no contar es un mundo diferente. Ahora mismo hablando con el doctor, readaptadores y la gente que está encima de su lesión, los mensajes son muy positivos. Su estado de ánimo también es diferente. Está viendo la luz y tiene la opción de comenzar la pretemporada de cero y ver al mejor Bruno».

Sobre el saudí Salem, incluido por vez primera en una convocatoria, se deshizo en elogios: «Desde que vino se ha implicado desde el minuto 1, ha mostrado su profesionalidad en todo momento. Tiene posibilidades de poder jugar. Se lo ha ganado y puede ser positivo para él».

Llegados a la última jornada de Liga, es el momento también de hacer balance. «Cuanto más importante es el reto, más me gusta y más motivado me encuentro. Se han superado muchas adversidades, circunstancias que han influido en el día a día y estamos para crecer en todos los aspectos. Si este año se ha hecho bien, el que viene mejor todavía», dijo Calleja.