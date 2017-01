El césped de Castalia, un marrón

Todos los lectores entienden que el color verde es el que caracteriza cualquier césped del mundo. Pues bien, como se ve en las fotos que adjuntan esta información tomadas ayer mismo, en Castalia la hierba ha perdido su aspecto habitual, tornándose en amarilla o marrón, como prefieran.

Mediterráneo se puso ayer en contacto con la empresa encargada del mantenimiento y la respuesta fue esta: «Trabajamos con las posibilidades que tenemos, que son nulas. Hacemos lo posible y lo imposible por aguantar esta situación, pero tenemos impagos desde hace muchísimos meses, desde hace más de un año, y hasta que no dé un giro solo podemos mantener a un jardinero en el campo», contesta Eduald Morera, gerente de RoyalVerd.

Lo cierto es que el campo es municipal y que actualmente el club no ha renovado el convenio de cesión del estadio con el Ayuntamiento, pero sí es el Castellón quien explota las instalaciones, por lo que desde la corporación entienden que es el club quien debe hacerse cargo como hasta ahora de su mantenimiento. De hecho, ya se lo hicieron saber al propio presidente David Cruz, que les comunicó que acometería una resiembra inexistente.

Desde Royalverd, Morera incide en que la versión de la entidad es que «de forma inminente habrá una ampliación de capital por la que recibirán la liquidez necesaria para hacer frente a los pagos», pero añade que la situación es insostenible: «El Castellón nos está costando dinero. Estamos colaborando de forma interesada para cobrar lo que nos deben, pero el contrato termina esta temporada y será difícil ampliarlo».

UN ‘APAÑO’ // Para intentar que Castalia siga teniendo fútbol y teniendo en cuenta que no se podía hacer frente a una resiembra por motivos económicos, por lo que se ha apostado desde el club es simplemente por abonar el campo. Con este parche, la apariencia del campo como se ve en las imágenes es horrorosa, pero en principio los jugadores no sufrirán un terreno de juego irregular con baches y calvas. Para volver a ver en acción al equipo ahora dirigido por Manu Calleja en casa habrá que esperar al domingo 22 de enero y no lo harán en las mejores condiciones.