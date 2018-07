Las claves del sorteo del calendario asimétrico de la Liga Santander

La novedad del sorteo de la Liga Santander para la temporada 2018-2019, que se celebra este martes en la federación de fútbol, es que la segunda vuelta del campeonato no será simétrica a la primera vuelta. Es decir que si en la primera jornada se disputase un Espanyol-Barça no necesariamente en la número 20 se disputaría en el Camp Nou el Barça-Espanyol. El de esta campaña no será un "sorteo puro".

El objetivo del sorteo asimétrico es dar mayor trascendencia a los partidos hasta la última jornada de Liga.

La federación española de fútbol decidirá cuándo se celebran determinadas jornadas de la segunda vuelta. El objetivo, dar mayor transcendencia a los partidos que pueden determinar el desenlace de la Liga. Los clásicos Madrid-Barça o los derbis Atlético-Real Madrid de la primera vuelta no tendrán, en consecuencia, reflejo espejo en la segunda.

Otra de las razones expuestas por la federación, evitar algunos partidos especialmente duros en vísperas de las jornadas de la Champions League o la Europea League.

El sorteo de la Liga Santander afecta también al campeonato de la Liga 1, 2, 3 y la Liga Iberdrola de mujeres.

La Premier League siempre aplica el calendario asimétrico, lo que le permite organizar los fines de semana especial de diciembre, cunado el fútbol para en Europa salvo en las islas. Además de Reino Unido, aplican este sistema la Ligue 1, la Eredivise (Holanda) o la propia ACB.