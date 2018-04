Derbi madrileño por el segundo puesto

En ningún caso quisieron imaginarse el Real Madrid y el Atlético el pasado mes de agosto que el derbi madrileño tendría tan poca trascendencia cara a la lucha por el título a estas alturas de la película. Aunque quedan 24 puntos en juego, está casi imposible para los blancos y las posibilidades de los rojiblancos son remotísimas, salvo que el Barça sea víctima de un cataclismo que no entra en ninguna de las previsiones.

Así que el choque de este domingo en el Bernabéu (16.15 horas, beIN LaLiga) apenas cuenta más que para la pelea por el segundo puesto, algo probablemente más relevante para los de Simeone, que siempre encontrarán motivos para celebrar por todo lo alto quedar por encima de sus vecinos. Para estos, que no ganan en su estadio al cuadro colchonero en la competición liguera desde diciembre del 2012 –tres victorias visitantes y un empate—, importa mucho más no bajar el nivel que les ha llevado a las puertas de una nueva semifinal de la Champions, por lo que, con el iluminado Cristiano Ronaldo a la cabeza, intentarán seguir sumando para reforzar sus opciones de acabar la temporada a lo grande en Europa y no demasiado humillados en el torneo doméstico.

Con lo que no está dispuesto a distraerse lo más mínimo Zinedine Zidane es con la polémica en torno a si el Madrid hará pasillo el próximo 6 de mayo en el Camp Nou al Barcelona si para entonces el conjunto azulgrana es ya campeón. A falta de seis jornadas para la visita blanca, el técnico francés ha asegurado este sábado que no se producirá ese tipo de homenaje. “No, no vamos a hacer pasillo. Nada. Nos concentramos en el partido de mañana. Solo pensamos en eso y no vamos a hacer pasillo. Intentaremos recortar puntos al Atlético, que se merece estar dónde está. Podemos recortar la diferencia y lo vamos a intentar”, ha dicho en rueda de prensa Zidane, que no podido evitar tener que volver al tema del pasillo en varias ocasiones.

POLÉMICA CERRADA

“Dentro de no sé cuándo, de diez o quince días me van a preguntar de nuevo y la respuesta es muy clara y así no tengo que hablar más de este tema”, ha añadido el preparador madridista, a quien le han interrogado sobre si el hecho de que el Barça no les hiciera pasillo tras ganar el Mundial de Clubs tiene algo que ver en su decisión.

“Es una decisión mía y ya está. No entiendo lo del pasillo. No se va a hacer y ya está. Estamos lejos del final de la temporada. Ya lo has dicho tú. El Barcelona lo rompió, entonces qué me estás diciendo”, ha contestado al periodista que le ha planteado esa circunstancia.

INICIO MUY DIFÍCIL

Ya de vuelta al derbi madrileño, Zidane se vio obligado a lamentar que su equipo se quedara tan pronto fuera de juego en la competencia con el equipo azulgrana por el título de Liga. “Hay momentos en que a veces no salen bien las cosas y además nos ha durado mucho tiempo, sobre todo en el aspecto de no meter goles. Tuvimos sobre todo un inicio de temporada muy difícil. Eso no lo podemos cambiar. Hemos seguido trabajando de la misma manera y tenemos que seguir haciendo lo que hacemos para acabar bien nuestra temporada”, ha señalado el técnico francés.



Gareth Bale controla el balón durante el entrenamiento de este sábado en Valdebebas / RODRIGO JIMÉNEZ (EFE)

En principio, Cristiano Ronaldo, que ha descansado en tres de las últimas siete jornadas –Leganés, Espanyol y Las Palmas—, no será reservado esta vez y tendrá oportunidad de prolongar su extraordinaria racha goleadora, que le ha llevado a marcar 14 goles en los seis últimos partidos y a acercarse a Messi como máximo realizador del campeonato (26-22).

LA MOTIVACIÓN DE BALE

No ha querido desvelar Zidane si Bale, después de ni calentar siquiera en el partido contra la Juventus del martes pasado, tiene opciones de volver al equipo titular frente al Atlético. “Decís que Gareth juega menos en los partidos más importantes, pero para mí no es esa la situación… No va a perder la motivación. Yo estoy aquí para que sea como siempre, un jugador muy importante. Es verdad que jugaron otros y lo hicieron muy bien. Esto es el fútbol. Es muy importante y lo va a ser hasta el final”, ha afirmado el técnico, quien ha expresado su deseo de que el galés siga en el Madrid la temporada que viene: “Es jugador del Madrid y se va a quedar, digo yo. Es mi sensación. Luego, yo no sé ni lo que me va a pasar a mí, y los jugadores… veremos”, ha comentado Zidane, a quien el club no se ha dirigido para hablar de su continuidad desde que la semana pasado dijera que si de él depende, seguirá en el banquillo blanco.