La junta general aprueba la ampliación de capital de Cruz con el voto en contra del resto de accionistas

El presidente, consejero delegado y máximo accionista del CD Castellón, David Cruz, como era de esperar al tener la mayoría del accionariado, ha sacado adelante en la junta general de accionistas celebrada este miércoles la ampliación de capital propuesta por el Consejo que él preside, cifrada en 900.000 euros. El objetivo de la misma, según Cruz es "compensar las pérdidas acumuladas de 2.627.000 euros (se quedan en 2.260.000 tras aplicar las reservas)".

Con un 97,76% del accionariado presente (50.059 acciones, el 71 % del capital social estuvo representado), el que Cruz representaba, se ha aprobado una ampliación que parece hecha a su medida, la cual ha sido muy criticada por el resto de accionistas, los cuáles han votado en contra -más de 1.000 títulos-, junto a 10 abstenciones.

Los accionistas presentes han dejado constancia, pidiendo que se reflejara en acta, su repulsa a dicha ampliación e incluso se ha instado a variar el rumbo y realizar una reducción del capital social a coste cero, pidiéndole además a Cruz que abandone la entidad, a lo cual el presidente se ha dedicado a argumentar que ambas circunstancias no están en el orden del día.

Además, se reconoció un déficit de 375.409 euros del ejercicio 2015/16, reconociendo David Cruz el haberse "equivocado en la política de precios del play-off de ascenso". "No nos queda otra que admitir nuestro error".

Y también reconoció, tras ser reiteradamente preguntado por el accionista Pedro Luis Izquierdo, que los fondos propios, a 30 de junio pasado, arroja un registro negativo de 3.548.409 euros, pidiéndole que cosntara en acta.

SIN PRESUPUESTO, POR AHORA... // Uno de los momentos que más ha indignado a los accionistas asistentes llegó en el punto nº 10 del orden del día, donde debía aprobarse el presupuesto para el ejercicio 2016/17.

El respecto, David Cruz no pudo presentar el informe presupuestario a los accionistas alegando que "cuando lo realicé me olvidé de guardar los cambios y no se grabó nada en el ordenador", por lo que se remitirá a los accionistas vía correo electrónico un presupuestos que "no distará mucho del que tuvimos en el ejercicio anterior, pero en el que hemos reducido un 50% los gastos".

El máximo accionista del Castellón se dirigió a los asistentes a la junta en una larga alocución en la que manifestó que "no voy a ejercer mi derecho preferencial", en referencia a la primera fase del proceso de ampliación en el que Cruz dispone de prioridad para adquirir tantas acciones como dispone en la actualidad. El presidente se mostró un tanto contradictorio en sus declaraciones al afirmar que está dispuesto a marcharse pero también que no dejará el club regalado.

SITUACIÓN PERSONAL

"A nivel personal, llega el momento de dar un paso hacia el lado. He sufrido muchas amenazas. A mi me quema el sillón y estoy cansado de aguantar y soportar indultos".

DERECHO PREFERENCIAL

"Quien quiera mi derecho preferente sobre mis acciones para la ampliación, solo tiene que pedírmelas Y Que me lo solicite y se lo doy (el derecho) a cualquier socio, accionista, aficionado o grupo. Quien quiera estar al frente de la misma que nos lo haga saber, y si demuestran tener capacidad y los 900.000€ de la ampliación de capital, que nos lo pida y este Consejo dimitirá".

SU PAQUETE ACCIONARIAL

"Si después de la ampliación me quedo con el 35% de las acciones, me voy a casa. Por mi derecho preferente no quiero nada a cambio. Otra cosa es quien quiera comprar mis acciones. Tengo que pagar un millón de euros por mis acciones y no las voy a regalar a cualquier precio... no voy a tirarme un tiro al pie".

¿DISOLUCIÓN?

"Si no se cubre gran parte de la ampliación de podría ir a la disolución".

GRUPOS COMPRADORES

"Si realmente hay tantos grupos con dinero que quieren entrar en el club... será fácil, pero el club no lo vamos a regalar ".