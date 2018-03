Rodrigo: "Es un orgullo debutar con la selección española"

El centrocampista del Villarreal CF, Rodrigo Hernández Cascante, nunca olvidará el partido del pasado sábado de España contra Alemania (1-1), donde debutó con la selección española absoluta y así lo aseguró el cerebro del Submarino.

«No puedo estar más orgulloso. Ha sido muy especial poder debutar con la selección. Es un día muy bonito que jamás olvidaré y poder hacerlo en un escenario inmejorable, en casa de la campeona del mundo, es espectacular», afirmó el mediocentro amarillo.

Su primera experiencia con la Roja empezó en el minuto 81 de partido, cuando Julen Lopetegui decidió sustituirle por el jugador del Bayern, Thiago Alcántara. «No me había dicho nada Lopetegui y la verdad que viendo como transcurría el partido no tenia mucha esperanza de salir. Al final he podido entrar unos minutos y he estado cómodo rodeado de tan buenos jugadores, sabiendo que me queda mucho para ofrecer mi mejor versión aquí», sostuvo Rodri, consciente de la gran competencia existente.

También analizó el resultado de España en Düsseldorf. «Fuimos superiores en la primera parte pero Alemania es Alemania y cuando menos esperas siempre aparece. Lo hizo con un golazo pero en general nos vamos con sensaciones muy buenas», finalizó.