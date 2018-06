Classes de repàs a Castellò per lluitar contra el fracàs escolar

Un de cada tres instituts de la província de Castelló ha demanat tallers de reforç escolar per als seus alumnes amb algun suspens, una xifra que a nivell autonòmic ronda el 50% amb una o més assignatures pendents de revàlida, com va avançar Mediterráneo. I és que el curs està a punt d’acabar i els exàmens de recuperació començen en pocs dies.

En total, els centres en els quals s’oferirà classes de repàs són 21 IES --dels 60 públics i concertats de la província-- que estan repartits en 14 municipis, des de Castelló a Vila-real, Alcalà, Almassora, Benassal, Benicarló, Benicàssim, Betxí, Borriana, Jèrica, Nules, Onda, la Vall i Vinaròs. En tots ells, i tal com manifesten des de la Conselleria d’Educació, es podran «reforçar tant els àmbits sociolingüístics com els cientificotècnics, amb matèries instrumentals com Matemàtiques i Llengua al capdavant».

DARRERA OPORTUNITAT

Per a molts, es tracta de la seua darrera oportunitat --en el cas que tinguen algun suspens-- de traure avant el curs, en una iniciativa que Educació preveu reeditar el curs vinent en aquests i a altres centres de Secundària. En cada centre, la ràtio d’alumnes que participa està entre els 8 i els 15, de la màxima de 30 estudiants per aula durant el curs acadèmic, amb dues hores diàries de reforç un màxim de dos dies a la setmana. Cal destacar que el programa de repàs es fa a la carta segons les demandes de cada centre, amb especial incidència, des de maig i fins a finals d’aquest mes de juny, en qüestions de l’àmbit emocional o de les habilitats socials, que afecten en molts dels casos als resultats acadèmics dels alumnes i al rendiment dels escolars.

L’OBJECTIU DEL PLAN

L’objectiu d’aquesta iniciativa és reduir les taxes de fracàs escolar que, en la Comunitat Valenciana, ronden el 27%, segons les xifres d’estudiants que no acaben l’ESO als 16 anys. I aquesta és una campanya que costarà 1,51 milions d’euros a la Conselleria d’Educació de la Generalitat, un fons que anirà destinat a pagar les hores vespertines que fan de més els professors dels 218 instituts de la Comunitat (77 a Alacant i 120 a València, a més dels 21 a Castelló), en un programa que està codirigit amb el Ministeri d’Educació, aquest curs i el que ve, de moment.