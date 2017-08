Estado Islámico amenaza con más atentados en España en un vídeo en castellano

El grupo 'yihadista' Estado Islámico (EI) ha publicado esta noche un vídeo en el que alaba a los "hermanos" que llevaron a cabo los atentados de la semana pasada en Catalunya. Además, amenaza a España con que, si no se retira de la coalición internacional, seguirá cometiendo ataques en territorio español. El vídeo se titula 'La conquista de Barcelona' y ha sido difundido en la red de mensajería Telegram. Su autenticidad no ha podido ser verificada.

La organización terrorista pide "a Alá" que acepte a los "hermanos que han llevado a cabo la conquista de Barcelona". En la grabación aparecen dos terroristas hablando en español, aunque a uno de ellos apenas se le entiende. "La guerra contra nosotros continúa hasta el día del juicio", dice un 'yihadista', vestido con uniforme militar y a cara descubierta. El otro está cubierto con un pasamontañas. El mismo hombre continúa diciendo que, si no es posible "la 'hijra' (emigración) al Estado Islámico, la 'yihad' no tiene fronteras". Y a renglón seguido: "Haced la 'yihad' donde estéis, si Dios quiere, Alá estará complacido por vosotros".

"LA TIERRA DEL CALIFATO"

El vídeo hace referencia tanto a la Inquisición como a Al Andalus. "Españoles, os olvidáis de la sangre derramada de los musulmanes en la Inquisición española. Vengaremos vuestra matanza". "Con el permiso de Alá, Al Andalus volverá a ser lo que fue, la tierra del califato". En el vídeo, de casi tres minutos, hay numerosas imágenes del rey de España y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, entre otros, durante el homenaje a las víctimas de los atentados.

Además de los 'yihadistas' hispanohablantes, una voz en 'off' en árabe advierte: "Nunca os vamos a dejar tranquilos", y exhorta a España a retirarse de la alianza internacional que lucha contra el EI en Siria e Irak. Mientras, de fondo aparecen imágenes de recurso del atropello de la Rambla con las víctimas pixeladas. La voz en 'off', que se entremezcla con cánticos en francés y en árabe, indica: "Que sepáis que en la casa de los cruzados no existen los inocentes". Afirma que las víctimas de los ataques son los civiles porque "es más doloroso".

REIVINDICACIÓN

El EI reivindicó el atentado de Barcelona pocas horas después de haber sido perpetrado, y el sábado asumió "oficialmente" la autoría a través de un amplio comunicado, en el que reivindicó también el de Cambrils, y apuntó que los ataques en Catalunya se habían realizado contra los "judíos y cruzados".