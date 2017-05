González: "Rajoy fue chantajeado con un vídeo y mandó a Bárcenas"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, habría sido chantajeado con un vídeo que probaba la supuesta corrupción del PP, según se desprende de una conversación grabada por la Guardia Civil entre Ignacio González, ex presidente de la Comunidad de Madrid, y el exministro Zaplana. En las imágenes, un empresario confesaba el pago de mordidas al entonces tesorero de Génova 13, Álvaro Lapuerta. "Le soltaron pasta por la puta cinta. Para taparlo", explica González, en una de las conversaciones que figuran en la investigación del 'caso Lezo', que le ha llevado a prisión. Siempre según esta versión de González recogida en 'El Español', Rajoy acudió a Luis Bárcenas para solucionar el problema.



En charla, intervenida el 19 de febrero por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y en el sumario del caso, González apunta Ildefonso de Miguel, exresponsable del Canal de Isabel II, como instigador de la maniobra. "Empiezo a pensar que fue bastante más listo. Le sacó una grabación a un empresario que tengo que hacer memoria de la empresa que era, diciendo que le daba pasta a Álvaro Lapuerta y no se si a Rajoy. Y esa cinta... yo en aquel momento macho, no estaba en esta guerra. Ildefonso cogió esa cinta, porque nos estaban atacando, y se la dio a Julio Ariza [máximo responsable del Grupo Intereconomía y, según la 'Cadena Ser', responsable del tamayazo]. Y ahora me he enterado de que Ariza, con esa cinta, se fue a ver a Mariano a chantajearle”, cuenta González.

Tras este movimiento, y según la conversación entre González y Zaplana, Bárcenas habría negociado y pagado a Ariza para acallar el escándalo. No obstante, el PP no fue el único interesado: "Se la ofrecieron al gobierno venezolano por diez millones de euros", dice González, que también acusa a Rajoy de estar detrás de una cacería contra él, de irle "a matar. Entonces ya empieza toda la artillería".

SOSPECHAS SOBRE GALLARDÓN

Por otro lado, Alberto Ruiz-Gallardón, presidente de la Comunidad de Madrid cuando comenzó la presunta corrupción en el Canal de Isabel II, también estaría implicado en esa trama, según una investigación bajo secreto de la Audiencia Nacional a la que ha tenido acceso eldiario.es.

"El procedimiento se dirige contra los miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que propusieron y adoptaron el acuerdo” de compra de Inassa por un valor superior al real, se explica en un acto incorporado a la causa bajo secreto.