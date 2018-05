La familia real británica difunde las primeras fotos del príncipe Luis

La segunda hija de los duques de Cambrige, Carlota, este año se ha quedado si foto oficial por su cumpleaños -el pasado día 2 de mayo ha celebrado su tercer aniversario-, por eso, quizá, la familia real británica ha querido que sea coprotagonista en el primer álbum de presentación pública de su hermanito, Luis, el tercer hijo de Catalina (35) y Guillermo (36) de Inglaterra, que llegó al mundo el pasado 23 de abril.

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share two photographs of Princess Charlotte and Prince Louis, taken by The Duchess at Kensington Palace.



This image was taken on 2nd May, on Princess Charlotte’s third Birthday. pic.twitter.com/H5VVgIwRGp