Irfan Khan revela que sufre un raro tumor

El actor indio Irfan Khan, conocido por su trabajo en películas como La vida de Pi, Jurassic World y Slumdog Millionaire, ha revelado que sufre un tumor neuroendocrino, un tipo de cáncer muy poco común, y que, pese al difícil momento por el que está pasando, se siente «esperanzado».

«Ha sido realmente difícil descubrir que tengo un tumor neuroendocrino, pero tanto el amor y la fuerza de los que me rodean como el que he encontrado dentro de mí me han llevado a un lugar de esperanza», escribió el actor el pasado viernes en un comunicado publicado en su cuenta oficial de Twitter.

El actor, que ha protagonizado numerosas películas en Bollywood, ha anunciado que recibirá tratamiento fuera de la India.

«Lo inesperado nos hace crecer, y eso es lo que ha sucedido en los últimos días. Descubrir que me han diagnosticado un tumor neuroendocrino ha sido difícil, lo reconozco, pero el amor y la fuerza de quienes me rodean y que encontré en mí me han llevado a la esperanza», escribió el actor, que es toda una estrella en su país, en su cuenta personal de Twitter.