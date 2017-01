La Sexta convierte el 'Tú sí que vales' de Tele 5 en 'Tú sí que sí'

Cuando aún no se ha apagado el estruendo mediático provocado por su polémico vestido de lasCampanadas de Nochevieja, Cristina Pedroche regresará el martes, día 10, a la televisión con una nueva versión de ‘Tú sí que vales’, que pasa de Tele 5 a La Sexta rebautizado como ‘Tú sí que sí’. El veterano ‘talent show’ha introducido algunas novedades en su mecánica y ha seleccionado como jurados a la actriz Sílvia Abril, el bailarín Rafa Mendez y la cantante Soraya, encargados de resucitar un formato que ya dio síntomas de fatiga en su recta final. La principal baza para conseguirlo es la presencia de una Pedroche que ha recibido con estoicismo la lluvia de críticas que se han derramado sobre su flamante vestido. “Soy una mujer libre que hace con su cuerpo y con su vida lo que quiere”, ha contestado.



Por lo demás, el concurso de talentos continúa bajo la producción deGestmusic y sigue con los parámetros clásicos del formato: descubrir genios ocultos y entretener al público con las más variopintas actuaciones. “La palabra clave es evasión, ahora que el calentamiento político parece haber bajado”, explica el director de La Sexta, Mario López, antes de que el subdirector de entretenimiento de Atresmedia, Carlos Fernández Recio, condense la filosofía de ‘Tú sí que sí’ en dos palabras: “espontaneidad y sentido del humor”.

Como las comparaciones con el ‘Tú sí que vales’ de Tele 5 son inevitables, sus progenitores se apresuran a marcar el terrenoapelando a las diferencias. “Hemos incorporado algunas modificaciones en la mecánica del concurso para hacerlo más atractivo, aunque este es un formato ya testado que funciona ”, advierte Recio. Al final del programa, entre los 12 clasificados, el jurado elegirá a sus dos favoritos. Pero el público del platótendrá la última palabra y designará al ganador de esta primera edición y de los 30.000 euros que hay de premio. El productor del ‘talent’, Jordi Rosell, destaca como elementos diferenciadores “el magnífico decorado, la puesta en escena, la buena química entre los miembros del jurado y el cuidado que se ha puesto en el ‘casting’”.

PRESENTADORA INFORMAL



Pedroche corrobora las palabras del productor y subraya que los otros programas de talentos "no tienen el 'casting' y el jurado" de 'Tú sí que sí'. "Yo no soy la típica presentadora formal y clásica, y por eso me han tenido que ayudar mucho los del equipo, pero me lo he pasado genial", confiesa la televisiva madrileña, que ha tenido que cambiar los lejanos parajes de 'Pekín express' por el cercano plató barcelonés de este concurso. "Tengo muchas facetas y aquí soy otra persona: en 'Pekín' era más seria, mientras que en este 'talent' soy más divertida, aunque oficio de madre de todos los concursantes", adelanta antes de prometer que los vestidos que lucirá en un programa nocturno como este "darán que hablar".

Pero la polémica presentadora madrileña tiene difícil superar la polvareda levantada por su último vestido de Nochevieja. "Estoy feliz con lo que he hecho porque soy unamujer libre que hace con su cuerpo y con su vida lo que quiere", asegura Pedroche, a quien las críticas no le "importan". "Si en España se han asustado por mi vestido, ojo con lo que va a pasar en 'Tú sí que sí', avisa la "sorprendida" presentadora. En cuanto al'zasca' que le dedicó Anne Igartiburu con el 'hastag'#Noescuestiondeunvestido, se lo toma con deportividad: "Es verdad que no es cuestión de un vestido porque ella es ideal: hay tías increíbles que se pondrían ese vestido y pasaría desapercibido". "Es que soy yo, que todo lo que hago provoca polémica", sentencia.