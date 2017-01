Valentina Zenere: "Me encanta ser la mala de 'Soy Luna'"

Durante la primera temporada de 'Soy Luna', la caprichosa Ámbarle ha hecho la vida imposible a la dulce protagonista de la serie deDisney Channel (Karol Sevilla), aunque sus malas artes le han costado perder a su novio, Matteo (Ruggero Pasquarelli). "Disfruto muchísimo haciendo de mala", reconoce Valentina Zenere (Buenos Aires, 1997), la actriz que interpreta a la rubia y manipuladora antagonista de la serie, que hizo un parón en el rodaje de los nuevos episodios para visitar Madrid estas navidades junto a la española del grupo, Ana Jara, que interpreta a Jim. Aunque la segunda temporada no llegará, previsiblemente, hasta febrero, Valentina avanza que su personaje va a sufrir algún cambio y que va a "pasar página" con Matteo. ¿Será capaz de no tramar una cruel venganza contra Luna?





¿Había estado alguna vez en España?



Había estado de chiquita. Ahora volví y estoy muy contenta. ¡Me gusta mucho España!

En el último episodio de la primera temporada de 'Soy Luna', vimos a Ámbar pidiendo perdón a Gastón y a Matteo y reconciliarse con sus amigas Jazmín y Delfi. ¿Ha cambiado su personaje?



Parecía buena ¿no? Lo que tiene ella es que es muy manipuladora, y uno nunca sabe cuándo está mintiendo y cuándo está diciendo la verdad. Eso es lo que me gusta de mi trabajo y de mi personaje.

Vamos, por lo que me dice parece que era una estrategia y que no va a cambiar. Algo va a cambiar.



Ella está creciendo, está intentando descubrir quién es y por eso tiene muchas contradicciones consigo misma. Va a ir descubriéndose, como cualquier adolescente.

¿Llegaremos a ver algún día el corazoncito de Ámbar?



¡Ojalá! Yo no lo vi todavía. Si lo veo les cuento.

¿Reconquistará a Matteo?



¿Quién es Matteo? ¡Ya me olvidé! A pasar página.

¿Se parece en algo a Ámbar?



A las dos nos gusta mucho la moda.

¿Y le divierte ser la mala de la serie?



Es muy divertido. Lo disfruto muchísimo, me encanta.

¿Soportaría a una chica como Ámbar en clase?



¡Para nada! Me reiría mucho de ella.

¿Qué le ha enseñado su personaje?



Me enseñó que la perfección no existe. Y a crecer, a permitirse cometer errores. Ámbar es muy exigente, y yo también, pero ella está como a la defensiva todo el día, mientras que yo intento relajarme un poco más y si las cosas salen mal, salen mal.

¿Había patinado antes de rodar esta serie?



Nunca. Tuvimos seis meses de taller en los que ensayábamos seis horas al día y lo tuve que aprender con mucho esfuerzo. Pero salió lindo.

¿Era de las que más se caía en los ensayos?



Era de las más miedosas, creo que no me caí tanto del miedo que me daba.

Entonces, era más prudente.



Exactamente. Hay chicos que mandaban saltar y hacer cosas y yo me quedaba atrás y después practicaba… Pero me he caído, por supuesto, mi pierna tiene lindos moratones.

A usted se la ve más atrevida… ¿O en la vida es también precavida, como cuando patina?



No, soy 'reechada' para adelante. ¡Qué bueno que se me vea como soy!

Usted empezó a trabajar como actriz con 13 años, en series argentinas como 'Casi ángeles' y 'Aliados'. ¿Considera que tuvo que renunciar a parte de su adolescencia por cumplir su sueño?



No, porque es algo que yo decidí. Trabajo en lo que amo, y eso me hace muy feliz y no me sacó cosas de la infancia. Yo creo que lo único que tuve que aprender fue a manejarme en el mundo más rápido que otras personas y eso me hizo crecer.

¿Tenía precedentes familiares en el mundo de la interpretación?



No, mi padres no tienen nada que ver con este mundo pero me han apoyado siempre al cien por cien. De hecho, mi padre ha viajado conmigo a Madrid.

¿Qué ha aprendido gracias a 'Soy Luna'?



Estoy ganando experiencia en todos los sentidos, humanamente y profesionalmente. Un gran lema de 'Soy Luna' es: "Todo lo que quieras lo podrás alcanzar", y yo estoy segura de que eso es cierto.

¿Qué ve usted en la tele?



Veo muchas series americanas. Soy muy fan de 'Gossip girl'.

Disney tiene malvadas muy potentes. ¿Se inspiró en alguna de ellas para interpretar a Ámbar?



No, intenté crear un personaje totalmente narcisista y egocéntrico que lo único que le importa es ella misma. Sería un poco como la Blair Waldorf de 'Gossip girl'.