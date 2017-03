Un pacto por el futuro

Dos y dos pueden sumar más de cuatro si intervienen factores como los que tenemos en la comarca de la Plana Baixa: oferta turística de sol y playa, un destino consolidado como les Coves de Sant Josep, el atractivo natural de la Serra Espadà, un sector tradicional como la citricultura que hay que volver a impulsar, una industria con gran potencial gracias a nuestra ubicación geográfica cerca de Valencia y de Castellón y con buenas conexiones por autovía y autopista, y un sector servicios que puede y debe crecer de la mano de los anteriores.

De ahí que hayamos recuperado con fuerza el consorcio del Pacto Comarcal por el Empleo de la Plana Baixa, porque realmente creemos que es útil para cohesionar el territorio y buscar soluciones conjuntas al peor problema que sufrimos los municipios, y que sobre todo sufren nuestros vecinos y vecinas: el paro. Una fuerza que nos la dan ilusión y ganas de trabajar por un objetivo común, más allá de nuestros colores políticos, porque se trata del futuro de nuestra tierra y nuestra gente.

Pero esa fuerza no sería suficiente si no hubiéramos apostado fuerte por invertir en este pacto. El dinero que destinamos a la creación de empleo no debe dolernos, porque no es un gasto sino una inversión. Por eso entre todos los ayuntamientos hemos aportado 100.000 euros para que el consorcio tenga presupuesto propio. Y el Servef nos ha otorgado una subvención de 180.000 euros para la contratación de personal propio, que ya está haciendo un diagnóstico de la situación y planteando un programa con medidas concretas que generen riqueza y puestos de trabajo.

Contar con presupuesto y personal propio es la gran diferencia que hemos conseguido respecto a la gestión del anterior consorcio, que prácticamente estaba desactivado. Mientras antes impulsaban talleres de empleo con trabajadores que no cobraban desde hacía meses, ahora hemos entendido que debemos ir más allá y aplicar fórmulas que beneficien a todos los municipios de la Plana Baixa. Cada Ayuntamiento ya luchamos por conseguir estos talleres de empleo para cada una de nuestras localidades. Con el pacto pretendemos de crear sinergias, sumar esfuerzos y unir nuestras potencialidades, con el turismo como punta de lanza.

Un sector turístico que concretamente en la Vall d’Uixó está dando unos resultados espectaculares. Y la nueva temporada empieza con unas expectativas positivas, animadas por la puesta en marcha de la nueva actividad de espeleokayak, que está agotando todas las entradas. En breve también presentaremos el nuevo cartel del ciclo musical Singin’ in the cave, que este año promete ser todavía más sorprendente. Estos son solo dos ejemplos del trabajo que estamos haciendo desde el equipo de gobierno para que el turismo sea uno de los pilares fuertes de nuestra economía.

Para conseguirlo hemos tenido que hacer un importante esfuerzo para modernizar nuestra oferta turística, innovando y adaptándola al mercado y a las exigencias del turista del siglo XXI, que busca experiencias y sensaciones. Y eso es algo que ya podemos ofrecerle, porque realmente creemos que esta es la vía para diversificar nuestra economía y que nuestro modelo productivo sea más sostenible y eficiente.

*Alcaldesa de la Vall d’Uixó